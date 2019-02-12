Турист случайно накормил медведя своим iPhone: видео

Парень думал, что держит яблоко, а не смартфон

Медведям бросили смартфон Фото: Facebook

В китайском зоопарке Yancheng Wild Animal World, что находится в городе Яньчэн (Чанчжоу), турист по ошибке выбросил iPhone в вольер с медведями. Инцидент произошел 7 февраля, пишет Daily Mail.

На опубликованном видео можно увидеть, как парень выбрасывает свой смартфон, когда проезжает в поезде над вольером. Два медведя заинтересовались упавшим предметом и принялись его нюхать. Затем один из них взял белый iPhone в пасть и унес его прочь.

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Как объяснил мужчина потом, он бросил смартфон не специально. Думал, что держит в руке яблоко, и хотел покормить зверей.

10 февраля работникам зоопарка удалось достать телефон из медвежьего вольера, однако к тому моменту вещь была уже разбита и непригодна для использования. Ветеринары обследовали животных и заключили, что в результате "знакомства" с неизвестным предметом ни один из медведей не пострадал.

Напомним, новый iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки на Тайване. Кроме того, смотрите забавное видео, как китаянка в истерике рвалась за борт корабля вслед за любимым смартфоном. Также мы сообщали, как iPhone посмеялся над своей плачущей хозяйкой.

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