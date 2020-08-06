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Турист случайно сломал три пальца на ногах у статуи Венеры: курьезное видео

Сегодня, 05:55

Правоохранителям уже удалось идентифицировать нарушителя

В музее Гипсотеки на Севере Италии произошел курьезный инцидент: 50-летнего туриста из Австрии случайно сломал три пальца на ногах у 200-летней гипсовой статуи Венеры Победительницы. Об этом сообщает CNN.

На обнародованной записи с камер видеонаблюдения показано, как неизвестный мужчина, позируя для фото, опирается на статую, но случайно ломает ей пальцы. Исследователи сообщают, что из-за повреждения возможно дальнейшее разрушение статуи.

"Нарушитель не может остаться безнаказанным", – заявил президент фонда Антонио Кановы. Он попросил полицию разобраться в этом инциденте.

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Правоохранителям удалось идентифицировать мужчину по записи в книге посещения музея – в рамках борьбы с коронавирусом все посетители должны оставить свою личную информацию, чтобы с ними связались в случае вспышки COVID-19.

Когда полиция связалась с мужчиной, он признал себя виновным и раскаялся. В настоящее время полиция решает, выдвигать ли ему обвинения.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали, что власти Италии возвращают схему бесплатного входа в государственные музеи и места археологических раскопок в первое воскресенье каждого месяца, которую отменили при прежнем правительстве.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Rubens Alarcon/Alamy
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