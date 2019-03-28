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Туристка случайно нашла в дезодоранте скрытую камеру

Женщина заметила слежку, когда принимала душ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:20
Туристка заметила, что за ней следят Фото: depositphotos
Туристка заметила, что за ней следят
Фото: depositphotos

Французская туристка приехала в Сидней, заселилась в хостел и обнаружила скрытую камеру, спрятанную в дезодоранте, когда разделась в ванной комнате, сообщает Daily Mail.

Полиция сообщила, что 27-летняя туристка из Франции поселилась в хостеле рядом с популярным сиднейским пляжем Бонди. Она пользовалась ванной комнатой вместе с другими постояльцами.

Женщина приняла душ, а потом заметила на раковине сумку для туалетных принадлежностей с небольшой камерой, спрятанной в дезодоранте. Прежде чем связаться с полицией, она сфотографировала устройство.

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Сотрудники правоохранительных органов обвинили в установке запрещенного устройства 36-летнего мужчину из Гонконга, который проживал в этом же хостеле. Он был арестован.

Полицейские пояснили, что во время обыска у него были найдены детали разбитой камеры, а также несколько жестких дисков и устройства для хранения данных. На них, пишет издание, были видеозаписи женщин, снятых скрытой камерой.

Мужчине было предъявлено обвинение в установке незаконного устройства, проведении съемок и владении камерами наблюдения, предназначенными для незаконного использования.

Напомним, секс пассажиров лайнера тайно снимали на скрытую камеру.Кроме этого, женщина записала на видео пикантный курьез с соседом.

Смотрите видео: в метро за пассажирами будут следить скрытые камеры

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Источник: Сегодня
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