Творец популярного мультфильма признался, что его персонажи геи

Сценарист удивил публику интересными подробностями

Влас и Еник – гей-пара. Фото: depositphotos

Лауреат премий "Эмми" сценарист Марк Сальцман заявил, что во время работы над шоу "Улица Сезам" всегда воспринимал персонажей Власа и Еника (в оригинале — Берта и Эрни) как гей-пару. Об этом он сообщил в интервью порталу Queerty.

"Я без каких-либо скрытых намерений, работая над Власом и Еником, воспринимал их именно так. Я не видел никакого иного объяснения, чтобы привязать этих персонажей к реальной обстановке", — сказал сценарист.

Влас и Еник Фото: @sesamestreet

Сальцман добавил, что коллеги часто называли его и его любовника редактора шоу Арнольда Глассмана Власом и Еником. Это способствовало тому, что, работая над Власом, он часто приписывал персонажу черты своего партнера. Кинематографист подчеркнул, что во время работы в шоу никогда бы не признался главному сценаристу "Улицы Сезам", что на самом деле создает персонажей-геев.

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