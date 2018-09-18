Творец популярного мультфильма признался, что его персонажи геи
Сценарист удивил публику интересными подробностями
Лауреат премий "Эмми" сценарист Марк Сальцман заявил, что во время работы над шоу "Улица Сезам" всегда воспринимал персонажей Власа и Еника (в оригинале — Берта и Эрни) как гей-пару. Об этом он сообщил в интервью порталу Queerty.
"Я без каких-либо скрытых намерений, работая над Власом и Еником, воспринимал их именно так. Я не видел никакого иного объяснения, чтобы привязать этих персонажей к реальной обстановке", — сказал сценарист.
Сальцман добавил, что коллеги часто называли его и его любовника редактора шоу Арнольда Глассмана Власом и Еником. Это способствовало тому, что, работая над Власом, он часто приписывал персонажу черты своего партнера. Кинематографист подчеркнул, что во время работы в шоу никогда бы не признался главному сценаристу "Улицы Сезам", что на самом деле создает персонажей-геев.
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