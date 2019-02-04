У посетителя ресторана загорелись штаны: видео

Мужчина засиделся в заведении и отказывался уходить

У мужчины загорелись штаны Фото: pixabay

Пользователь Twitter Пэт Такни опубликовал видео конфликта посетителя ресторана с охраной, На запись, снятую в американской Филадельфии, попало окончание спора мужчины, имя которого неизвестно, и двух охранников ресторана Jim’s Steaks. Один из участников потасовки пустил в ход электрошокер, и штаны потерпевшего внезапно оказались охвачены огнем.

Как рассказал Такни Fox29, клиент засиделся в заведении и отказывался уходить, так что в итоге охране пришлось выдворять его силой. Видео стартует с момента, когда посетитель ресторана уже пытается встать с дороги, а один из охранников мешает ему это сделать.

Местная полиция пока воздерживается от комментариев, хоть и уже занимается расследованием инцидента. А директор Jim’s Steaks Кен Сильвер заявил, что ситуация на видео произошла уже после закрытия заведения. "Мы будем полностью сотрудничать с полицией Филадельфии по мере необходимости. Мы очень серьезно относимся к безопасности наших клиентов и сотрудников и при этом стараемся соответствовать самым высоким стандартам качества", – сказал он.

Пользователи сети делятся догадками в комментариях: "А что хотел сделать охранник с этим шокером? Парень к тому же уже на улице, а не в кафе. И думаю, что в кармане была зажигалка, которая взорвалась при ударе", "Наверняка у него в кармане лежал вейп, в который и пришлось попадание".

Напомним, мужчина снял на видео, как из его блюда в ресторане вылез моллюск. Кроме этого, в китайском ресторане бесплатно кормят худых клиентов. Также сайт "Сегодня" писал, как официант на нобелевском банкете перекинул блюдо на лауреата.

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