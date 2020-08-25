У мотоциклиста отказали тормоза на скорости 230 км/час: как ему удалось спастись, видео

После инцидента гонщик смог самостоятельно подняться на ноги

У участника серии шоссейно-кольцевых гонок на мотоциклах MotoGP Yamaha Маверика Виньялеса неожиданно отказали тормоза. Гонщик на скорости 230 километров в час принял решение спрыгнуть с мотоцикла и чудом выжил. Видео инцидента опубликовано в Instagram соревнований.

На обнародованных кадрах показано, как Виньялеса после отказа у его транспортного средства тормозов падает спиной на асфальт. Мотоцикл врезается в ограждения и загорается. Виньялесу удалось избежать травм. После падения он самостоятельно смог подняться на ноги.

INSTAGRAM

Этот ролик за день собрал больше трех миллионов просмотров, сотни комментариев и репостов. "Было бы круто, если бы его байк самостоятельно доехал до финиша", – пошутил под видео один из пользователей сети.

Напомним, ранее мы рассказывали о жителе Китая, который за несколько секунд дважды избежал смерти в ДТП. Это произошло в городе Шанжао, провинция Цзянси.

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