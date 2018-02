У приюта для животных нашли коробку: то, что было внутри – поразило

Большая картонная коробка была недавно обнаружена возле дверей городского приюта для животных в городе Логан, Западная Виргиния, США. Когда к коробке подошла Робин Килгор, она услышала оттуда негромкое мяуканье.

Робин прибыла в городской приют в качестве сотрудника частного приюта "One By One Animal Advocates", чтобы забрать из городского приюта в свой кошку и собаку.

Шел проливной дождь и картонная коробка была вся мокрая и размягшая. Когда Робин открыла коробку, она с удивлением нашла внутри небольшую пеструю кошку, которая всем своим телом пыталась прикрыть и согреть трех еще совсем маленьких котят.

"Дождь шел с самого утра и мы не имеем представления, сколько там простояла эта коробка. Кошка и котята очень замерзли и коробка даже внутри была мокрой".

Робин обтерла животных полотенцем, поместила кошку с котятами в переноску и отвезла в приют "One By One Animal Advocates" в соседний город Хантингтон.

После того как кошка и котята были осмотрены, согреты и накормлены, им начали подыскивать приемную семью. Новая "мама" семейства Сара устроила для кошки и ее котят удобное гнездышко из ящика и теплого мягкого одеяла.

Кошке дали кличку Джипси, а трех ее котят (это оказались все мальчики) назвали Панда (белый котенок), Чеддер и Вельвет. Кошка еще некоторое время не могла отходить от своих котят, но потом поняла, что они оказались в безопасном месте и немного расслабилась.

