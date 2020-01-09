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У ведущей новостей неожиданно треснуло платье: фото

Съемочная группа скрепила наряд скотчем и булавками для волос

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:39
Ведущая новостей чуть не оконфузилась в эфире
Ведущая новостей чуть не оконфузилась в эфире
Фото: SWNS

Черное платье ведущей новостей BBC Лиз Бикон треснуло за несколько минут до прямого эфира, оставив на спине журналистки дырку. Однако женщине удавалось сохранять спокойствие на протяжении всей 30-минутной программы, пишет Daily Mail.

Фото: SWNS

"Мне казалось, что платье расползается. Боялась, что оно снова лопнет, поэтому я не могла расслабиться на протяжении всей программы", – поделилась Лиз Бикон, отметив, что этот наряд ей на день рождения подарила мать.

.Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире

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Времени на то, чтобы переодеться и заново повесить микрофон, не было, поэтому съемочная группа решила "починить" платье – его скрепили скотчем и булавками для волос.

Фото: SWNS

Напомним, ранее мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Также "Сегодня" рассказывали о том, что забавные ляпы журналистов показали в одном видео.

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