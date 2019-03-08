У женщины неожиданно вдвое увеличился нос: фото

Женщине сожгли лазером верхний слой кожи носа

39-летняя Адрианна Или Фото: facebook.com/adrianna.ely

39-летняя Адрианна Или из американского штата Техас за несколько лет вдвое увеличился нос. Чтобы облегчить дыхание по ночам, женщине приходилось подпирать кончик носа пальцем, потому что в противном случае ноздри могли оказаться закрыты. Из-за болезни женщина стала вести затворнический образ жизни: она боялась, что люди будут глазеть на нее, сообщает издание Daily Mail.

Первоначально Или полагала, что причиной изменения формы носа стали осложнения после ринопластики, которую она перенесла четырьмя годами ранее. В 2017 году Или увидела по телевизору сюжет о ринофиме — хроническом заболевании кожи носа с симптомами, напоминающими ее. Она обратилась к дерматологу, который подтвердил ее догадку. Диагноз не поставили раньше, так как ринофима редко встречается у женщин. Как правило, ей страдают мужчины 40-50 лет.

Специалист рекомендовал Или процедуру, при которой верхний слой кожи носа толщиной три миллиметра будет сожжен лазером. После операции у женщины впервые за долгое время исчезли трудности с дыханием, однако нос стал выглядеть еще хуже. Первые несколько недель она была вынуждена носить маску.

В течение следующих двух лет Или каждую неделю посещала процедуры, призванные восстановить нормальную форму и пигментацию носа. Ожидается, что лечение завершится в мае 2019 года.

Напомним, в ноздре у девочки нашли нечто невероятное: появилось фото. Кроме этого, мы писали, что девушка нашла в своем теле потерянное 12 лет назад кольцо.

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