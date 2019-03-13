У женщины диагностировали аллергию на секс

Испанка пожаловалась врачам на приступы рвоты и проблемы с дыханием

У испанки началась аллергия на секс Фото: Depositphotos

В испанском городе Аликанте женщина попала в больницу с редкой формой аллергической реакции после того, как занялась с партнером оральным сексом. Об этом сообщает издание ScienceAlert со ссылкой на публикацию в научном журнале BMJ Case Reports.

31-летняя жительница Испании пожаловалась врачам на приступы рвоты и проблемы с дыханием, которые начались после полового акта. Медики предположили, что у пациентки анафилактический шок, и отправили ее на обследование.

Женщина рассказала, что с детства страдает аллергией на пенициллин, однако она не могла припомнить случаев приема подозрительной пищи или препаратов. Тогда врачи осмотрели ее 32-летнего партнера. Как оказалось, мужчина лечил ушную инфекцию и за четыре часа до секса выпил антибактериальное средство, основной компонент которого — амоксициллин.

Предположительно, аллергическая реакция началась после того, как препарат попал в организм женщины вместе со спермой. В результате пациентка провела в больнице семь дней. Издание отмечает, что случай стал уникальным в своем роде.

Врачи пожелали опубликовать историю в СМИ, чтобы предотвратить аналогичные случаи и обратить внимание на важность мер предохранения во время прохождения лечения.

Напомним, иностранка после инсульта внезапно заговорила "по-русски". Кроме этого, показали фото школьника с редким "синдромом оборотня".

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