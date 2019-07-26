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Убегающая из тарелки мертвая курица попала на видео

Нечто подобное может произойти, если нервные окончания птицы еще функционируют, пишут в сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:44
Мясо курицы убежало из тарелки повара в США
Мясо курицы убежало из тарелки повара в США
Фото: Depositphotos

В одном из ресторанов американского Майами удалось снять на видео, как кусок мяса курицы (хотя в сети выдвинули несколько версий, что это может быть) убегает прямо из тарелки повара. Подробности курьезного инцидента раскрыло издание LadBible.
 

На опубликованных в интернете кадрах видно лежащее на тарелке сырое мясо. Вдруг оно начинает шевелиться и убегает. Один из пользователей предположил, что мясо, наверное, было настолько свежим, что мышцы птицы все еще рефлекторно двигались.

Смотрите видео: краб накинулся с ножом на повара

"Честно говоря, это одно из самых странных видео, которые я когда-либо видел", – написал один из юзеров. "Я не эксперт по животным, но мне кажется, что это какое-то одержимое мясо, которое не желает быть съеденным, верно?" – спросил второй. 

Некоторые комментаторы подметили, что нечто подобное может произойти, если нервные окончания животного еще функционируют. Другие утверждают, что таким образом мясо реагирует на соление: "Что-то похожее мы видели в вирусном клипе, в котором, кажется, мертвый кальмар неожиданно возвращается к жизни". К слову, многие комментаторы сошлись на том, что это видео обыкновенная подделка. 

Напомним, это уже не первый такой случай. Ранее сеть взорвало видео, где маленький краб пытался сбежать от повара. Кроме того, мы рассказывали, как на российском Сахалине норка украла у рыбака его добычу.

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