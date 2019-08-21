"Убегающие матрасы" удивили пользователей сети: курьезное видео

В интернете появилось видео, на котором ветер пронес по улице десятки матрасов

На видео попали "убегающие матрасы" Фото: Pixabay

В сети показали видео из американского Колорадо, где сильный ветер пронес по улице десятки матрасов. Кровати подготовили на поляне для просмотра кино под открытым небом. Однако все испортила погода: ветер поднял матрасы в воздух. На кадрах видно, как на них пытается запрыгнуть неизвестный мужчина. Видео появилось на YouTube.

"Очень забавное видео. Особенно первая часть, где матрасы прыгают словно армия лягушек", "Теперь все бездомные будут радоваться, потому что у них будет выбор, где спать!", "Эту "миграцию матрасов" легко решить – пристегните людей", "Впервые вижу убегающие от людей матрасы", – пишут пользователи сети.

Ранее "Сегодня" писали о пользователе популярной платформы Reddit besserwiedu, который обратил внимание на необычную форму аттракциона "Полет орла" в парке развлечений немецкого города Леффинген. Этот объект вывели из эксплуатации из-за сходства его конструкции со свастикой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram