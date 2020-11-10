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Ученые в "Городе мертвых" нашли 100 саркофагов возрастом 2500 лет (фото)

Сегодня, 12:10

Министерство туризма и древностей Египта вскоре сообщит о "крупнейшем археологическом открытии года"

Египетские археологи, проводившие раскопки в некрополе Саккара недалеко от Каира, в ближайшие несколько дней планируют организовать пресс-конференцию и сообщить о "крупнейшем археологическом открытии года".

Вероятно, исследователи обнаружили 100 древних саркофагов в хорошем состоянии – их не открывали уже 2500 лет. Артефакты нашли в могильных валах, которые археологи называют подземным "Городом мертвых", пишет издание Egypt Today.

Фото: Ahram online

Предположительно, внутри находятся тела высокопоставленных государственных деятелей и священников из 26-й династии.

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Также найдены деревянные статуи и цветные позолоченные маски. Все это передадут в Большой египетский музей.

Фото: Ahram online
Фото: Ahram online

К слову, ранее в этом же некрополе (Саккара в Гизе) археологи нашли еще 59 саркофагов с мумиями примерно 2600-летней давности. Внутри одного из них были мумифицированные останки, завернутые в ткань с иероглифами.

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Кроме этого, группа ученых из Гарвардского университета вскрыла древнеегипетский саркофаг возрастом около 3000 лет.

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Источник: twitter.com/KhaledElEnany6
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