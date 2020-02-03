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Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

Останки обнаружили во время раскопок в национальном парке "Мамонтова пещера"

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:24
Найдена голова умершей 340 миллионов лет назад акулы
Найдена голова умершей 340 миллионов лет назад акулы
Фото: Depositphotos

Американский эколог Рик Олсон и палеонтолог Рик Туми во время раскопок в национальном парке "Мамонтова пещера" (штат Кентукки, США) обнаружили окаменелую голову умершей 340 миллионов лет назад акулы. Об этом сообщает газета The New York Post.

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По словам палеонтолога Джона-Пола Ходнетта, останки принадлежали акуле вида Saivodus striatus, который существовал около 330-340 миллионов лет назад.

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"Мы будто нашли недостающий пазл невероятно большой картины. В пещере нашли останки и других видов акул. Это место оказалось богатым на подобные ископаемые", – рассказал он.

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Ходнетт вместе с другими учеными, участвовавшими в раскопках, представят результаты своих исследований в октябре 2020 года на ежегодном собрании Общества палеонтологии позвоночных в американском городе Цинциннати, штат Огайо.

Ранее "Сегодня" писали, что в Гренландии ученые нашли 500-летнюю полярную акулу, длина которой составила 5,4 метра. Как утверждают эксперты, средняя продолжительность жизни полярной акулы составляет 272 года. Самые крупные особи могут достигать 7,3 метра и весить до полутора тонн. Однако в среднем длина этих животных колеблется в пределах 2,44-4,8 метра, а вес не превышает 400 килограммов.

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Источник: Сегодня
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