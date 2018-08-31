Ученые нашли на египетском саркофаге тайное послание в будущее

Удалось расшифровать выявленные фрагменты текста

Саркофаг. Фото: depositphotos

Тайное послание в будущее найдено на осколках саркофага древнеегипетской мумии в музее Стэнфордского университета (США). Она относится к греко-римскому, или эллинистическому периоду существования Египта (между 100-м годом до нашей эры и 100-м годом нашей эры), то есть ее возраст достигает примерно двух тысяч лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Саркофаг. Фото: Stanford University Саркофаг. Фото: Stanford University Саркофаг. Фото: Stanford University Саркофаг. Фото: Stanford University Саркофаг. Фото: Stanford University 1/5

Ученые смогли расшифровать выявленные фрагменты текста. Как выяснилось, в надписи указано имя женщины, которой принадлежали останки, а снизу выбито несколько слов эпитафии. Оказалось, что умершую звали Сенчалантос, а часть текста гласила: "Пусть ее имя молодеет с каждым днем". Стиль письма позволил специалистам уточнить дату смерти египтянки — не ранее 30 года до нашей эры. Тексты, сохранившиеся с того времени, археологи находят редко.

Напомним, археологи нашли странную мозаику: изображен монстр с головой льва, туловищем козы и хвостом дракона. Также мы писали, что археологи обнаружили саркофаг древнеегипетского ювелира. Кроме этого, украинские археологи сделали сенсационное открытие.