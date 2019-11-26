Ученые нашли образец популярной игры возрастом 1300 лет

Канадские археологи заявили, что 28 лет назад нашли старейшую в мире шахматную фигуру

Археологи нашли шахматную фигуру возрастом 1300 лет Фото: sciencenews

Канадские археологи еще в 1991 году обнаружили во время раскопок у иорданской крепости Хумаймы одну из самых древних шахматных фигур. Недавно ученые опубликовали доклад, в котором предположили, что находке около 1300 лет. Фигурка является ладьей или турой, пишет Science News.

В реферате профессор канадского университета Виктории Джон Олесон заявил, что кусок резного песчаника, который был найден в южной части Иордана в Хумайме, может быть древней ладьей – фигурой в форме замка. Профессор добавил, что отсылки на игру в шахматы можно найти в исламских текстах еще в VIІ в. н. э. и что игра была "очень популярной".

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"Если мы правильно идентифицировали найденный объект как шахматную фигуру, это был бы самый ранний пример абстрактного дизайна, и, возможно, самый ранний пример шахматной фигуры в целом", – добавил ученый.

Напомним, шотландская семья из британского Эдинбурга случайно нашла в шкафу невероятно ценную реликвию – шахматную фигурку с острова Льюис. Эта коллекция считается одной из самых редких и важных для ценителей европейской культуры. Стоимость артефакта превышает миллион фунтов стерлингов (3,4 млн гривен).

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