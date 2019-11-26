Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ученые нашли образец популярной игры возрастом 1300 лет

Канадские археологи заявили, что 28 лет назад нашли старейшую в мире шахматную фигуру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:36
Археологи нашли шахматную фигуру возрастом 1300 лет Фото: sciencenews
Археологи нашли шахматную фигуру возрастом 1300 лет
Фото: sciencenews

Канадские археологи еще в 1991 году обнаружили во время раскопок у иорданской крепости Хумаймы одну из самых древних шахматных фигур. Недавно ученые опубликовали доклад, в котором предположили, что находке около 1300 лет. Фигурка является ладьей или турой, пишет Science News.

В реферате профессор канадского университета Виктории Джон Олесон заявил, что кусок резного песчаника, который был найден в южной части Иордана в Хумайме, может быть древней ладьей – фигурой в форме замка. Профессор добавил, что отсылки на игру в шахматы можно найти в исламских текстах еще в VIІ в. н. э. и что игра была "очень популярной".

Смотрите видео: под водой найдены невероятные реликвии майя

"Если мы правильно идентифицировали найденный объект как шахматную фигуру, это был бы самый ранний пример абстрактного дизайна, и, возможно, самый ранний пример шахматной фигуры в целом", – добавил ученый.

Напомним, шотландская семья из британского Эдинбурга случайно нашла в шкафу невероятно ценную реликвию – шахматную фигурку с острова Льюис. Эта коллекция считается одной из самых редких и важных для ценителей европейской культуры. Стоимость артефакта превышает миллион фунтов стерлингов (3,4 млн гривен).

Кроме этого, "Сегодня" писали, как мужчина из австралийского города Бендиго нашел слиток золота, когда гулял с двумя маленькими дочерьми и псом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Печать, возможно принадлежащую Владимиру Мономаху, нашли в Беларуси В Полтавской области археологи выкопали древнюю булаву и браслет из волчьих клыков Сокровища нации-2019: что выкопали археологи с начала года Ученые воссоздали внешность древнейшего предка человека: фото
видео Канада шахматы археологи находки
Реклама

Новости партнеров

"Заберіть дітей": Леся Нікітюк роздяглася прямо посеред поля
В сети появилась шокирующая правда о браке Собчак и Богомолова
В сети появилась шокирующая правда о браке Собчак и Богомолова
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Сегодня, 08:19Fun

Девушка в "неподобающем наряде" на свадьбе разозлила невесту: фото

Вчера, 19:46Events

Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день

Вчера, 16:19Fun

Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник

Вчера, 14:40Food

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Вчера, 14:40Travel

"Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов

Вчера, 13:36Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 12:41Food

Как сделать вкусный шашлык из свинины в духовке

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

"Сложно проигрывать": Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками"

Вчера, 09:19Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

24 ноябряШоу-бизнес

Детское Евровидение 2019: как выступила представительница Украины София Иванько

24 ноябряFun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

24 ноябряШоу-бизнес

"Золотой граммофон 2019": кто из украинских звезд получил награду в России

24 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака

23 ноябряШоу-бизнес

Игорь Крутой и Николай Басков устроили "потасовку" в аэропорту: видео (18+)

23 ноябряШоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото на своей странице в Instagram

Новости партнеров

Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Солистка
Солистка "НеАнгелов" призналась в новом романе после развода
Беременна? Ксения Собчак засветила округлившийся животик
Беременна? Ксения Собчак засветила округлившийся животик
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению