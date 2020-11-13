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Ученые нашли одно из самых неуловимых существ в мире (видео)

Сегодня, 14:32

Magnapinna обитает на глубине от одного до четырех километров

Морские исследователи из Австралии опубликовали видеоролик с редчайшими глубоководными кальмарами рода Magnapinna, которые до сих пор мало изучены. Эти моллюски обитают на глубине от одного до четырех километров и остаются одними из самых неуловимых существ в мире. Об этом сообщает The Guardian.

Необычных существ запечатлели с помощью буксируемых и дистанционно управляемых камер во время экспедиций по изучению Большого Австралийского залива.

Особенностью Magnapinna является большой плавник и щупальца. Они могут достигать в длину более восьми метров, что во много раз превосходит длину их тела.

Австралийские ученые отмечают, что им удалось получить уникальные видеоматериалы в результате наблюдений за моллюсками в естественной среде обитания.

К слову, различные виды Magnapinna широко распространены в Мировом океане, но на глаза ученым они попадаются редко. Ранее по всему Южному полушарию длинноруких кальмаров отмечали всего трижды.

Напомним, американка Сара Вассер-Алфорд во время рыбалки на острове Принца Уэльского (Аляска, США) поймала необычное существо, похожее на сплетение корней.

Смотрите видео, как в Красном море нашли невиданного ранее жителя:

Ранее Сегодня.Lifestyle также писали о жительнице Нью-Йорка, которая вместе со своим возлюбленным гуляла по пляжу Брайтон-Бич и неожиданно обнаружила на берегу неизвестное существо, чей длинный хвост был покрыт шипами, напоминающими зубы, а тело – круглыми наростами.

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