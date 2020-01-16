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Ученые нашли бессмертное живое существо на Земле

Гинкго имеет специфические ткани, способные к непрерывному росту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:43
Дерево гинкго Фото: sciencemag
Дерево гинкго
Фото: sciencemag

Ученые из США и Китая нашли живое существо, которое можно назвать практически бессмертным. Это реликтовое растение гинкго (Ginkgo biloba), имеющие специфические ткани, способные к непрерывному росту в течение сотен и тысяч лет. Об этом сообщает научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Оказалось, что с возрастом дерева уровень гормонов и активность генов, связанных с устойчивостью к болезням, а также факторов транскрипции, участвующих в гибели клеток, не меняются.

О том, как португальские ученые выловили необычное существо, смотрите на видео ниже:

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Исследователи выяснили, что вторичный рост дерева (связанный с ветвлением ствола и корней) не демонстрировал никакого снижения между 10-летним и 600-летним возрастом гинкго. Это указывает на то, что сосудистый камбий (ткань, которая содержит клетки меристемы, обеспечивает рост растения в толщину и формирует годичные кольца – Ред.) может сохранять способность к росту на протяжении сотен лет и тысячелетий, а также избегать старения на уровне всего организма.

Напомним, ранее ученые показали необычное существо с 720 полами. Кроме этого, мы рассказывали об американке Сару Вассер-Алфорд, которая во время рыбалки у острова Принца Уэльского (Аляска, США) поймала жуткое существо, похожее на сплетение корней или "живой коралл".

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