Ученые нашли бессмертное живое существо на Земле

Гинкго имеет специфические ткани, способные к непрерывному росту

Дерево гинкго Фото: sciencemag

Ученые из США и Китая нашли живое существо, которое можно назвать практически бессмертным. Это реликтовое растение гинкго (Ginkgo biloba), имеющие специфические ткани, способные к непрерывному росту в течение сотен и тысяч лет. Об этом сообщает научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Оказалось, что с возрастом дерева уровень гормонов и активность генов, связанных с устойчивостью к болезням, а также факторов транскрипции, участвующих в гибели клеток, не меняются.

Исследователи выяснили, что вторичный рост дерева (связанный с ветвлением ствола и корней) не демонстрировал никакого снижения между 10-летним и 600-летним возрастом гинкго. Это указывает на то, что сосудистый камбий (ткань, которая содержит клетки меристемы, обеспечивает рост растения в толщину и формирует годичные кольца – Ред.) может сохранять способность к росту на протяжении сотен лет и тысячелетий, а также избегать старения на уровне всего организма.

