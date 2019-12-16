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Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: фото

Изображения нанесены на стены пещеры красным пигментом около 40 тысяч лет назад

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:58
Древний рисунок на острове Сулавеси в Индонезии
Древний рисунок на острове Сулавеси в Индонезии
Фото: Nature.com

На острове Сулавеси в Индонезии археологи обнаружили древние рисунки свиней, рогатых животных, а также фигур человекоподобных существ. Эти изображения нанесены на стены пещеры красным пигментом около 40 тысяч лет назад. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Сцена показывает охоту на аноа, однако люди имеют черты животных: у одной фигуры имеется хвост, у другой – голова напоминает птичью. По мнению ученых, это могут быть мифические существа.

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Согласно результатам датирования, найденные рисунки древнее европейского пещерного искусства на тысячи лет. Первобытные мастера во Франции и Испании рисовали животных углем. Однако в красном пигменте на Сулавеси отсутствует органическое вещество, поэтому исследователи датировали только минеральные отложения, которые образовались поверх рисунков. Результаты показали, что их возраст – 35-44 тыс. лет.

Напомним, международная группа археологов обнаружила в Хорватии древние керамические сосуды. Кроме этого, мы рассказывали об 3000-летней скульптуре, которая оказалась загадкой для исследователей.

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