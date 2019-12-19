Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад

У жительницы датского острова Лолланн были темная кожа и волосы, а глаза – голубые

Ученые воссоздали облик древней девушки Фото: Unsplash

Ученые из Копенгагенского университета в Дании проанализировали кусок березовой смолы, который почти шесть тысяч лет назад пожевала и выбросила жительница острова Лолланн. Исследователи изучили геном девушки и смогли смоделировать ее внешность. О своих открытиях они рассказали в статье в журнале Nature Communications.

Так выглядела жительница острова Лолланн Фото: Naked-science

Благодаря пробе ДНК ученые составили портрет девушки, которую в честь названия острова окрестили Лолой. У нее были темная кожа и волосы, а глаза – голубые. Точный возраст установить нельзя, но, так как жевание смолы было распространено среди детей, исследователи предполагают, что она была довольно юна. Вместе с ее ДНК в смоле обнаружились следы генома утки и фундука. Очевидно, ими она перекусила перед тем, как жевать смолу.

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Как полагают исследователи, у девушки болели десен, именно поэтому она жевала кусочек березовой смолы, содержащей природный антисептик бетулин. Тогда этот материал люди использовали также как клей.

Кусок березовой смолы , которую жевала девушка 5,7 тыс. лет назад Фото: Naked-science

"Это первый случай, когда у нас есть полный древний геном, полученный не из костей или зубов, а от чего-то еще", – подчеркивает молекулярный антрополог Ханнес Шредер, ведущий автор исследования.

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