Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад

У жительницы датского острова Лолланн были темная кожа и волосы, а глаза – голубые

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:01
Ученые воссоздали облик древней девушки
Ученые воссоздали облик древней девушки
Фото: Unsplash

Ученые из Копенгагенского университета в Дании проанализировали кусок березовой смолы, который почти шесть тысяч лет назад пожевала и выбросила жительница острова Лолланн. Исследователи изучили геном девушки и смогли смоделировать ее внешность. О своих открытиях они рассказали в статье в журнале Nature Communications.

Так выглядела жительница острова Лолланн
Так выглядела жительница острова Лолланн
Фото: Naked-science

Благодаря пробе ДНК ученые составили портрет девушки, которую в честь названия острова окрестили Лолой. У нее были темная кожа и волосы, а глаза – голубые. Точный возраст установить нельзя, но, так как жевание смолы было распространено среди детей, исследователи предполагают, что она была довольно юна. Вместе с ее ДНК в смоле обнаружились следы генома утки и фундука. Очевидно, ими она перекусила перед тем, как жевать смолу.

Смотрите видео: археологи раскопали столовую времен Киевской Руси

Как полагают исследователи, у девушки болели десен, именно поэтому она жевала кусочек березовой смолы, содержащей природный антисептик бетулин. Тогда этот материал люди использовали также как клей.

Кусок березовой смолы , которую жевала девушка 5,7 тыс. лет назад
Кусок березовой смолы , которую жевала девушка 5,7 тыс. лет назад
Фото: Naked-science

"Это первый случай, когда у нас есть полный древний геном, полученный не из костей или зубов, а от чего-то еще", – подчеркивает молекулярный антрополог Ханнес Шредер, ведущий автор исследования.

Напомним, ранее "Сегодня" показывали, как выглядела 18-летняя девушка девять тысяч лет назад. Ученые из афинского университета в Музее Акрополя воссоздали по черепу ее лицо. Кроме этого, ученые продемонстрировали на фото, как будут выглядеть женщины в будущем.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Украина наложила санкции на археологов и пропагандистов в Крыму Сокровища нации-2019: что выкопали археологи с начала года Выглядит как новенький: в Европе на дне моря нашли корабль XVI века В Израиле найден древнейший город старше пирамид в Египте
фото видео Дания археология находки
Реклама

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям
Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:47Fun

19 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 10:07Fun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

Сегодня, 05:37Fun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

Сегодня, 05:01Events

С Днем святого Николая 2019: красивые картинки и лучшие поздравления

Вчера, 18:29Стиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

Вчера, 12:25Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Надеюсь, Потап фоткал": Настя Каменских полностью обнажилась на фото

Вчера, 11:34Fun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 10:45Fun

Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фото

17 декабряFun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

17 декабряFun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

17 декабряТехно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

17 декабряFun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

16 декабряEvents

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

16 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья

16 декабряШоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

Новости партнеров

Скандал вокруг Ротару:
Скандал вокруг Ротару: "Дайте ей возможность спокойно доживать"
Потап раскрыл тайну свадьбы с Каменских:
Потап раскрыл тайну свадьбы с Каменских: "Даже не вторая"
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Моложе внука: Шуфутинский встречается с 22-летней девушкой
Моложе внука: Шуфутинский встречается с 22-летней девушкой
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Кравець з Квартал 95 поділилася особистим болем
Кравець з Квартал 95 поділилася особистим болем
СМИ: муж больной Анастасии Заворотнюк намерен с ней развестись
СМИ: муж больной Анастасии Заворотнюк намерен с ней развестись