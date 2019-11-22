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Ученые открыли невероятный факт про змей

О подробностях исследования написал журнал Science Advances

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:02
Змея когда-то передвигались с помощью лап Фото: Vikas Shankarathota on Unsplash
Змея когда-то передвигались с помощью лап
Фото: Vikas Shankarathota on Unsplash

Новые находки палеонтологов в Южной Америке указывают на то, что первые 70 миллионов лет своего развития змеи обладали небольшими, но идеально сформированными задними лапами. Подробное описание приведено в журнале Science Advances.

Ученые из Аргентины, США, Канады и Австралии обнаружили сразу восьми черепов и три фрагмента скелета с задними конечностями меловой змеи Najash rionegrina, или наджаш. Окаменелости нашли в породах формации Канделерос в аргентинской провинции Рио-Негро. Их возраст составляет около 90 миллионов лет.

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"Пример наджаша показывает, что змеи постепенно эволюционировали от ящериц, как и предсказывал Дарвин, – отмечает один из авторов исследования Майк Ли из Университета Флиндерса. – Но эти примитивные змеи с маленькими лапами были не просто переходным этапом. У них был очень успешный план тела, который сохранялся на протяжении многих миллионов лет и позволял его обладателю существовать как в наземной, так и в водной среде".

Напомним, на Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника появилась фотография редкой змеи вида Ренарда (степная гадюка). Как рассказали специалисты заповедника, раньше восточную степную гадюку использовали для получения яда, но в связи с резким сокращением численности этот промысел прекратили.

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Источник: Сегодня
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