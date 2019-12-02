Ученые переловили таинственный сигнал из космоса: что это было

Он относится к совершенно новому классу радиоисточников, утверждают эксперты

Из космоса пришел таинственный радиосигнал Фото: SpaceX / Unsplash

В созвездии Жертвенника обнаружен источник радиоизлучения, который внезапно увеличил свою яркость в течение трех недель. Он совпал с местоположением крупной звезды (в 2,5 раза массивнее Солнца), удаленной от Земли на 1,8 тысячи световых лет. Об этом сообщили ученые Манчестерского университета в Великобритании, пишет журнал Science Alert.

Радиовспышка вызвана магнитной активностью крупной звезды, утверждают исследователи. Подобные вспышки также могут возникать в системах, где одна из звезд является гигантом, а другая подобна Солнцу, однако в этой системе нет солнцеподобных звезд. Невидимая звезда намного тусклее своего компаньона и в 1,5 раза массивнее Солнца, что позволяет исключить то, что она является белым карликом.

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Ученые считают, что бинарная система относится к совершенно новому классу радиоисточников. Невидимый компаньон может являться нейтронной звездой или черной дырой.

Наблюдения проводились с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке.

Напомним, ранее ученые обратили внимание на то, что на Марсе растет объем кислорода.

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