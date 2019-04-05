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Ученые подтвердили любопытный факт про котов

Японская исследовательница раскрыла суть эксперимента

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05
Коты понимают свои клички
Коты понимают свои клички
Фото: Pixabay

Японские ученые подтвердили известный факт, что коты способны различать свои клички. Профессор Ацуко Саито утверждает, что взаимоотношения людей и собак исследуются уже несколько десятилетий. Но когда она начала этот проект, еще не было ни одной научной работы о котах.

Участники эксперимента японского профессора – 78 котиков (домашних и с котокафе). К каждому питомцу ученые, а также знакомые и незнакомые этим животным люди, обращались несколько раз. Называли случайные слова и клички животных, но коты реагировали только на клички. Чаще всего поворачивали головы и шевелили ушами.


Впрочем, пушистики с котокафе почему-то все слова пропускали мимо ушей. Подтверждает этот результат эксперимента и персонал заведения. "Не приходят, когда я их зову. Сомневаюсь, что они понимают", – рассказывает Рейка Готу, сотрудница котокафе.

В умственных способностях котов не сомневаются и в популярном британском приюте для животных Баттерси. Отсюда берут главных котов страны – мышеловов, которые присматривают за резиденцией премьера на Даунинг стрит.

"Мы ставим перед ними разные задачи: прячем еду в специальные туннели и башни. Но коты быстро ее находят. Поэтому думаю, что многие из этих животных действительно весьма сообразительные", – утверждает работница приюта для животных Софи Оли.

Напомним, ученые опубликовали язык для общения с котами. Кроме этого, исследователи объяснили, зачем на самом деле коты мнут лапками человека.

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Источник: Сегодня
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