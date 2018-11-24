Ученые раскрыли секрет, как всегда "получаться красивым" на фото

Поворачиваться к камере нужно своей "лучшей" стороной

Ученые рассказали, как нужно фотографироваться. Фото: pixabay

Фотографы и стилисты из Великобритании перечислили несколько правил, которые помогут сфотографироваться в самом удачном ракурсе, пишет Daily Mail.

Вместо слова cheese ("сыр") фотографы предложили говорить thursday ("четверг"). Они объяснили, что во время произношения этого слова рот немного приоткрывается и лицо принимает расслабленное выражение. Именно этим приемом пользуется топ-модель Эмили Ратаковски.

На групповом снимке лучше всего расположиться подальше от объектива, поскольку стоящий на переднем плане человек на снимке неизбежно будет казаться крупнее, чем он есть на самом деле.

Фотограф Джеранс Доре рекомендовал поворачиваться к камере своей "лучшей" стороной. По его словам, еще в 2012 году ученые американского университета Уэйд-Форест доказали, что у большинства людей левая сторона лица наиболее привлекательна.

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