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Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

Исследования проводятся, чтобы выращивать новые органы для трансплантации

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Ученые создали эмбрион-химеру человека и обезьяны
Ученые создали эмбрион-химеру человека и обезьяны
Фото: Depositphotos

Ученые из США и Испании ввели стволовые клетки человека в эмбрионы обезьяны, чтобы выращивать новые органы для трансплантации. Результатом экспериментов стал эмбрион с человеческими клетками, который так и не появился на свет, поскольку ученые остановили процесс. Исследования проводились в Китае, сообщает El Pais со ссылкой на биолога и проректора по исследованиям Католического университета Мурсии Эстрелью Нуньес.

"Итоговая цель – создать человеческий орган, который подходит для трансплантации, однако сам путь к цели почти столь же интересен для ученых", – сказала Нуньес.

Смотрите видео: китайские ученые клонировали обезьянку

У трансгенных макак не наблюдалось увеличение размеров мозга выше нормы, однако они лучше проходили тесты на память и распознавание образов.

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Результаты и само исследование подверглись критике со стороны других ученых, которые считают, что добавление человеческих генов, связанных с развитием мозга, в геном обезьян не соответствует этическим нормам.

Напомним, американка родила девочку, которая появилась из эмбриона, находившегося 24 года в заморозке. Кроме этого, ученые научились "редактировать" эмбрионы

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