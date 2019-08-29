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Ученые воссоздали внешность древнейшего предка человека: фото

Этот вид приматов ходил на двух ногах, у него были развитые кисти рук и длинные руки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:44
Ученые воссоздали внешность древнейшего предка человека
Ученые воссоздали внешность древнейшего предка человека
Фото: Cleveland Museum of Natural History

Ученые-антропологи сделали реконструкцию внешности одного из самых древних предков человека – самца анамского австралопитека, найденного в Эфиопии в 2016 году. В исследованиях принимали участие ученых из США, Германии и Великобритании. Об этом сообщает газета Washington Post.

Анамский австралопитек больше напоминает шимпанзе, чем современного Homo sapiens: ходил на двух ногах, у него были развитые кисти рук и длинные руки.

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"Я не сомневаюсь, что найденный череп станет знаковым образцом для изучения ранней эволюции человека", – заявил Дэвид Стрэйт, палеоантрополог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Анамский австралопитек
Анамский австралопитек
Фото: Cleveland Museum of Natural History

Исследователи утверждают, что этот вид приматов жил между 4,2-3,8 млн лет назад. Они обладали смесью примитивных и человеческих черт.  

Ранее "Сегодня" писали, как выглядела 18-летняя девушка девять тысяч лет назад. Кроме этого, ученые реконструировали лицо женщины из племени майя по останкам, пролежавшим на дне подводной пещеры около 14 тысяч лет.

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