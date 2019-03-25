Ученые выловили неизвестное науки животное

Предположительно, найденному существу 518 миллионов лет

Исследователи из Китая нашли древнее существо Фото: Yang Zhao

Китайские ученые обнаружили древнее морское существо с 18 щупальцами вокруг рта. Его признали прародителем гребневика, сообщает издание Live Science.

"Благодаря ископаемому нам удалось разобраться в происхождении гребневиков, - отметил ведущий исследователь Джейкоб Винтер. — Однако, несмотря на наше открытие, они остались такими же загадочными".

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Предположительно, найденному животному Daihua sanqiong 518 миллионов лет. Ученые тщательно осмотрели редкую находку и выявили ряд общих черт с гребневиками, которые при плавании используют специальные "гребни" из ресничек. Щупальца Daihua sanqiong также покрыты рядами длинных волос, которыми животное, вероятно, ловило добычу.

Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта. Кроме этого, мы писали, что мутанта с шестью копытами удалось снять на камеру.

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