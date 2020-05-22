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Удивительная находка: ученые откопали таинственное захоронение, фото

Сегодня, 05:54

Сейчас на месте работают около 30 археологов и три реставратора

Владимир Грисюк
Владимир Грисюк

редактор разделов Fun/Travel

На месте строительства нового аэропорта в Мехико мексиканские палеонтологи неожиданно обнаружили остатки около 60 мамонтов Колумба – одних из наиболее крупных представителей семейства слоновых, которые когда-либо существовали на Земле. Об этом изданию Excelsior рассказал сотрудник Национального института антропологии и истории Мексики Франсиско Санчеса Нава.

По словам палеонтологов, мамонты Колумба были потомками южных мамонтов, попавших в Северную Америку около 1,5 млн лет назад. Их масса могла достигать 10 тонн, рост – до 4 метров. Эти животные жили на юго-западе современных США, а также в Мексике и вымерли около 11,5 тысяч лет назад.

Ученые нашли останки мамонтов
Фото: Excelsior
Ученые нашли останки мамонтов
Фото: Excelsior
Ученые нашли останки мамонтов
Фото: Excelsior
Ученые нашли останки мамонтов
Фото: Excelsior
Ученые нашли останки мамонтов
Фото: Excelsior
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"Сказать, что мы не влияем на скорость выполнения работ – означало бы соврать, но мы координируем нашу деятельность с теми, кто отвечает за строительство", – утверждает Франсиско Санчеса Нава. Он добавил, что исследователи также обнаружили 15 человеческих костей (доиспанские захоронения), сосуды, обсидиан и канид.

Сейчас в районе, где должен появиться новый аэропорт, работают около 30 археологов и три реставратора.

Напомним, в американском штате Огайо 12-летний школьник по имени Джексон Хепнер случайно обнаружил зуб доисторического животного. Кроме этого, мы рассказывали, что внутри скелета мамонта обнаружили уникальную находку.

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