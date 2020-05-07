Удивленная отсутствием людей гусыня обустроила гнездо посреди вокзала: фото и видео

Сотрудники железнодорожной станции начали публиковать записи с камер видеонаблюдения

Гусыня обустроила себе гнездо на клумбе в центральном вестибюле вокзала в Йорке на севере Англии. Об этом в Twitter рассказал сотрудник британской транспортной полиции. Он также поблагодарил граждан за соблюдение режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.

"Спасибо всем, кто продолжает поддерживать героев Национальной системы здравоохранения, соблюдая карантин," – говорится в сообщении.

Чтобы о гусыне узнало еще больше людей, железнодорожная компания London North Eastern Railway, управляющая вокзалом, запустила в социальных сетях хештег #GooseCam ("Гусиная камера"). Сотрудники начала публиковать записи с камер, на которых можно увидеть птицу.

"Матушка Гусыня пригласила нескольких друзей обосноваться на парковке у Йоркского вокзала, пока наши посетители остаются дома", – написали администраторы страницы London North Eastern Railway в комментарии к видео.

Юзеры уже интересуются, когда можно будет увидеть вылупившихся гусят, а также иронизируют о режиме самоизоляции.

"Гусыня на Йоркском вокзале отложила четыре яйца. Она знает о карантине что-то, чего не знаем мы? Чтобы вылупиться, гусиным яйцам нужно около 30 дней", "Любой, кто пройдет мимо, поймет, что социальное дистанцирование значит на самом деле. Мама-гусыня не подпустит к своему потомству никого ближе чем на два метра!", "Дикая природа возвращается, Земля исцеляется", – комментируют увиденное пользователи Сети.

К слову, серые гуси довольно распространены в Йорке. По данным городского совета, в населенном пункте проживают около 500 таких птиц.

Напомним, гусыня, которая "попросила" полицейского о помощи, стала героем Сети. Кроме этого, мы рассказывали, как в парке Лос-Анджелеса (США) обнаружили гуся и чайку без сознания. Птицы потеряли сознание из-за передозировки препаратами. Об этом сообщили на официальной странице местного Центра охраны водных угодий и дикой природы в Facebook.

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