Уханьская кошка чудом прожила 40 дней в квартире без хозяина и родила котят: фото

Владелец питомца все это время находился в больнице с коронавирусной инфекцией

Хозяин британской короткошерстной кошки по кличке Лэ-Лэ из китайского города Ухань, откуда по всему миру распространился коронавирус, рассказал журналистам таблоида Daily Mail удивительную историю. Дело в том, что его беременная кошка 40 дней просидела дома одна и за это время успела съесть всех рыбок в аквариуме и родить котят. Владелец питомца находился в больнице с коронавирусной инфекцией. (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть фото)

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По словам мужчины, вся его семья, состоящая из семи человек, заразилась коронавирусом в преддверии Китайского Нового года – до 25 января. К тому моменту кошка была на последнем сроке беременности. Когда всех членов семьи госпитализировали, хозяин Лэ-Лэ не стал просить окружающих присмотреть за животным, поскольку в его квартире можно было заразиться COVID-19.

Кошка по кличке Лэ-Лэ родила котят в закрытой на 40 дней квартире Фото: Pear Video Кошка по кличке Лэ-Лэ родила котят в закрытой на 40 дней квартире Фото: Pear Video Кошка по кличке Лэ-Лэ родила котят в закрытой на 40 дней квартире Фото: Pear Video Кошка по кличке Лэ-Лэ родила котят в закрытой на 40 дней квартире Фото: Pear Video 1/4

Как выяснилось, кошке чудом удалось выжить благодаря двум открытым мешкам корма, которые ее владелец оставил перед отъездом в больницу.

Спустя 40 дней из больницы выписали жену. Она вернулась домой и увидела, что Лэ-Лэ родила четырех котят и прекрасно себя чувствует. Однако рыбок в аквариуме уже не было.

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Напомним, самый популярный в мире кот попал в Книгу рекордов Гиннесса. Кроме этого, "Сегодня" показывали на фото "вечно плачущую кошку".

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