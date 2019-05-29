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Украинцы отгуляли свадьбу в party-автобусе по дороге на Sziget: как это было

Возлюбленные Евгения и Вадим из Киева в прошлом году обменялись обручальными кольцами на фестивале Sziget

Киевляне отпраздновали свадьбу на Sziget Фото: Jane Shestakova

Один из самых ярких фестивалей в Европе Sziget 2019 пройдет в Будапеште 7-12 августа. Это любимое летнее мероприятий многих украинцев запомнится на всю жизнь Евгении и Вадиму – возлюбленным из Киева, которые в прошлом году сыграли на фесте свадьбу. "Сегодня" пообщались с невестой и спросили, как прошло торжество и почему ей так понравился Sziget.

Свадьба Евгении и Вадима на Sziget 2018 Фото: Jane Shestakova

– Как появилась идея сыграть свадьбу на Sziget?

– Нам с Вадимом как творческим людям очень хотелось устроить необычную, интересную и экстравагантную свадьбу. Без всей этой банальной "шароварщины" в классических форматах. Все-таки хорошо, что у нас не тот случай, когда родители с рушниками выдают своих детей, и важно все сделать правильно – по традициям. Мы люди взрослые – мне 29 лет, Вадиму – уже 36, и у нас была полная свобода в этом плане.

Очень круто сыграть свадьбу под музыку любимого исполнителя

Сначала появилось несколько идей: поехать путешествовать по США или сделать свадьбу в формате театрального представления, например. Но появилась информация от организаторов Sziget, что в лайн-апе феста выступит Лана. И вот мы подумали, что было бы очень круто сыграть свадьбу под музыку любимого исполнителя.

Свадьба Евгении и Вадима на Sziget 2018 Фото: Jane Shestakova

– Вы пригласили на фест всех своих друзей?

– Если честно, мне не очень верилось, что это вообще возможно. Думала, что большинство наших друзей не поедет, ведь у многих – семьи, дети, работа. Нужно специально брать отпуск или отгулы. Но Вадим предложил – "давай просто спросим". Так и сделали. Подробно расписали, что именно планируем организовать. Сразу пришлось предупредить друзей, что мы не сможем за всех заплатить.

Попросили друзей дарить чисто символические свадебные подарки – книгу, например

Взяли на себя трансфер, ну а билеты каждый должен был покупать лично. Чтобы это было не слишком проблематично для них с финансовой стороны, попросили дарить чисто символические свадебные подарки – книгу, например. Как оказалось, этот формат многим понравился, и за неделю уже 25 человек согласилось поехать вместе с нами в Будапешт.

– Отправились сразу после загса?

– Да, нам даже пришлось поженится во вторник, чтобы успеть доехать на фестиваль. После официальной церемонии родственники несколько часов поздравляли нас в ресторане, а затем мы в свадебных нарядах поехали в путешествие на большом party -автобусе. С нами также были бармен, фотограф и ведущий.

Киевляне отпраздновали свадьбу на Sziget Фото: Jane Shestakova Киевляне отпраздновали свадьбу на Sziget Фото: Jane Shestakova Киевляне отпраздновали свадьбу на Sziget Фото: Jane Shestakova Киевляне отпраздновали свадьбу на Sziget Фото: Jane Shestakova Киевляне отпраздновали свадьбу на Sziget Фото: Jane Shestakova Киевляне отпраздновали свадьбу на Sziget Фото: Jane Shestakova Киевляне отпраздновали свадьбу на Sziget Фото: Jane Shestakova 1/7

– Где вы жили на Sziget?

– Разместились в палатках на острове Свободы, где традиционно проходит фест. Было очень весело и романтично. Наша свадьба запоминалась и нам, и нашим друзьям на всю жизнь.

– До этого вы уже были на фестивале?

– Впервые поехали в 2015-м. Очень понравилось, поэтому уже на следующий год на Sziget чувствовали себя как дома.

Огромный плюс этого фестиваля – его формат, ведь всего за одну неделю можно увидеть и услышать выступления крутых музыкантов, активно и весело провести время, а также принять участие во флешмобах, посмотреть разнообразные перформансы, уличные театральные представления, кино. Когда было время, мы ходили в городской зоопарк. Также нам повезло попасть на выставку Фриды Кало.

Свадьба Евгении и Вадима на Sziget 2018 Фото: Jane Shestakova

Напомним, Sziget Festival объявил последнего хедлайнера лайн-апа 2019. Также "Сегодня" писали, что на Sziget 2019 выступит Alyona Alyona.

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