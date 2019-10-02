Украинец напал на Джастина Тимберлейка: фото и видео инцидента

Украинский пранкер Виталий Седюк уже не впервые нападает на знаменитостей

Украинец напал на Джастина Тимберлейка Фото: Getty Images

Скандальный украинский пранкер Виталий Седюк, который показал ягодицы на Евровидении 2017, попытался сбить с ног американского певца Джастина Тимберлейка. Инцидент произошел во время недели моды на показе Louis Vuitton в Париже, когда музыкант шел за руку с женой Джессикой Бил.

На обнародованных папарацци фотографиях можно увидеть, как Седюк держится за ногу Тимберлейка, а охранники звезды пытаются быстро оттащить его от исполнителя. К счастью, Джастин не пострадал.

Украинец напал на Джастина Тимберлейка Фото: Getty Images

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Отметим, что Виталий Седюк уже не впервые нападает на знаменитостей. За свою "карьеру" он "нападал" на таких звезд, как Джиджи Хадид, Уилла Смита, Адель, Брэдли Купер, Леонардо Ди Каприо, Америку Феррера, Брэда Питта, Ким Кардашян, Сиару, Анну Винтур и Миранду Керр. Один из последних пранков Виктора Седюка состоялся в финале Евровидения-2017 во время выступления Джамалы.

Напомним, ранее скандальный журналист и пранкер Виталий Седюк заявил, что не имел цели оголить свои ягодицы именно на выступлении Джамалы, так как это могло произойти и с другим участником Евровидения. Представитель делегации от Австралии извинился перед зрителями и заявил, что к его стране хулиган никакого отношения не имеет.

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