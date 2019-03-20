Украинка по ошибке отдала 700 долларов за обычную кошку: видео

Женщина рассказывает, что ее обманули

Мейн кун

У киевлянки Марины Ильиной из питомца модной породы мейн кун выросла обычная кошка. Женщина во время покупки животного не смогла понять, что ее обманывают.

"Наш пушистик стоил 700 долларов. Где-то через полгода я поняла, что это не мейн кун. То есть за 700 долларов мне продали обычного кота", – рассказывает Марина Ильина.



Около двадцати лет разводит котов Татьяна Алферова. В ее доме одних только мейн кунов живет больше двадцати. Говорит, маленький котенок-дворняга и американской красавец в возрасте до двух-трех месяцев очень похожи, чем мошенники и пользуются. Впрочем, можно научиться их отличать. "У мен куна немножко другое строение черепа и большие ушки. К тому же, эта порода котов крупнее по размеру", – утверждает Татьяна Алферова.

Женщина не советует покупать животное на рынке, в интернете или магазине. Выбирайте любимчика только в специализированных питомниках. Также требуйте полную информацию о питомце, которого хотите купить. "Нужно узнать, где животное записано, посмотреть документы родителей – родословную. Обязательно проверьте ветеринарный паспорт", – советует она.

Перед покупкой важно узнать рыночную цену питомца этой породы. К примеру, если вам предлагают мейн куна дешевле чем за пятьсот долларов, скорее всего, вас хотят обмануть.

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