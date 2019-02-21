Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Украинка вошла в тройку "самых талантливых людей в мире"

Ксения Симонова победила в американском шоу America's Got Talent

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:49
Ксения Симонова победила в шоу America's Got Talent Фото: скриншот / YouTube
Ксения Симонова победила в шоу America's Got Talent
Фото: скриншот / YouTube

Украинская художница Ксения Симонова, которая с грандиозным успехом завоевывает внимание аудитории США, заняла третье место в шоу "Америка ищет таланты. Чемпионы" (America's Got Talent). Победителем стал карточный фокусник Шим Лин, а второе место досталось чревовещательнице Дарси Линн Фармер.

Симонова стала единственной призером талант-шоу, который не является американцем. В финале она выступила с номером I Love.

"Это беспредельно счастливый момент, который хочется продлить. Здорово быть в тройке самых талантливых в мире людей. Здорово участвовать в таком проекте. Спасибо Вам всем за Вашу поддержку!", – написала девушка на своей странице в Facebook.

Напомним, в финале шоу Симонова нарисовала "анимацию на песке" под названием "Любовь всегда побеждает". Это история победы любви над смертью и победы жизни над войной, говорят в пресс-службе художницы.

"Америка ищет таланты" (America's Got Talent) – проект на телеканале NBC. Впервые шоу вышло на экраны летом 2006 года. Главный приз – один миллион долларов.

Ксения Симонова – мастер песочной анимации, победительница телеконкурса "Украина имеет талант", финалистка российского телеконкурса "Минута славы 2010", участница Евровидения-2011 от Украины (вместе с Микой Ньютон). В 2010 году Симонова получила звание "Заслуженный художник Автономной Республики Крым", в 2013 году – "Заслуженный деятель искусств Украины".

Напомним, украинцы "порвали" зал на талант-шоу в США. Ранее мы писали, как детский дуэт из Украины покорил США

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Бывшая участница "Евровидения" от Украины "взорвала" зал на американском талант-шоу: видео Украинка, рисующая песком, прошла в финал талант-шоу America’s Got Talent
видео США шоу победа Ксения Симонова
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Лиса радуется приходу хозяина (видео)
Лиса радуется приходу хозяина (видео)
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 
И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

Популярные статьи

Вчера, 16:50Fun

20 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:17Психология

16 качеств женщины, которую нельзя отпускать

Вчера, 10:51Fun

Раскрыта тайна появления Стоунхенджа

Вчера, 08:35Техно

Пользователей Android заставят привыкать к новому интерфейсу

Вчера, 06:21Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно заняться здоровьем, а Львам – не торопиться принимать решения

19 февраляFun

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

19 февраляШоу-бизнес

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына: трогательное фото

19 февраляТехно

У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

19 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно действовать, а Козерогов ждет подстава

19 февраляFun

Солдат подарил невесте на свадьбу пачку денег и пожалел об этом

19 февраляFun

У украинского чиновника случайно включилось порно во время совещания: видео

18 февраляШоу-бизнес

Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен

18 февраляШоу-бизнес

Смерть Децла: появились результаты экспертизы

18 февраляFun

"Меня сравнивали с китом": женщина ради дочери похудела на 95 килограммов

18 февраляFun

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 февраляWellness

Китайская диета на семь дней: как сбросить четыре килограмма за неделю

Новости партнеров

Умер народный артист России певец Сергей Захаров
Умер народный артист России певец Сергей Захаров
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
В Сети находят подтверждение, что Децла певца инсценирована
В Сети находят подтверждение, что Децла певца инсценирована
Солістка гурту KAZKA емоційно відреагувала на критику хейтерів
Солістка гурту KAZKA емоційно відреагувала на критику хейтерів
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рулет из лаваша с фаршем в духовке
Рулет из лаваша с фаршем в духовке