Украинка вошла в тройку "самых талантливых людей в мире"

Ксения Симонова победила в американском шоу America's Got Talent

Ксения Симонова победила в шоу America's Got Talent Фото: скриншот / YouTube

Украинская художница Ксения Симонова, которая с грандиозным успехом завоевывает внимание аудитории США, заняла третье место в шоу "Америка ищет таланты. Чемпионы" (America's Got Talent). Победителем стал карточный фокусник Шим Лин, а второе место досталось чревовещательнице Дарси Линн Фармер.

Симонова стала единственной призером талант-шоу, который не является американцем. В финале она выступила с номером I Love.

"Это беспредельно счастливый момент, который хочется продлить. Здорово быть в тройке самых талантливых в мире людей. Здорово участвовать в таком проекте. Спасибо Вам всем за Вашу поддержку!", – написала девушка на своей странице в Facebook.

Напомним, в финале шоу Симонова нарисовала "анимацию на песке" под названием "Любовь всегда побеждает". Это история победы любви над смертью и победы жизни над войной, говорят в пресс-службе художницы.

"Америка ищет таланты" (America's Got Talent) – проект на телеканале NBC. Впервые шоу вышло на экраны летом 2006 года. Главный приз – один миллион долларов.

Ксения Симонова – мастер песочной анимации, победительница телеконкурса "Украина имеет талант", финалистка российского телеконкурса "Минута славы 2010", участница Евровидения-2011 от Украины (вместе с Микой Ньютон). В 2010 году Симонова получила звание "Заслуженный художник Автономной Республики Крым", в 2013 году – "Заслуженный деятель искусств Украины".

Напомним, украинцы "порвали" зал на талант-шоу в США. Ранее мы писали, как детский дуэт из Украины покорил США.

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