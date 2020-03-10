Украинская телеведущая опозорилась из-за "Тараса Шевченко в СССР": видео

Инцидент произошел в понедельник, 9 марта

Украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Диктор одного из центральных каналов, озвучивая сюжет о дне рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко, заявила, что он "активно противостоял советской власти". Инцидент произошел в понедельник, 9 марта. Ошибку заметил глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко на своей странице в Facebook.

"Забыли добавить о членстве поэта в Украинском Хельсинкском союзе и о том, что он стал жертвой сталинских репрессий", – иронизирует Константин Бондаренко.

На записи, которая уже стала вирусной в Сети, можно услышать, что журналистка допустила оплошность, рассказывая о достижениях Шевченко.

"Был членом Кирилло-Мефодиевского братства, активно противостоял советской власти, за свою проукраинскую деятельность дважды находился в ссылке", – заявила она.

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К слову, Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года, а умер 10 марта 1861-го в возрасте 47 лет. Советский Союз был образован 30 декабря 1922 года.

Напомним, ранее мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Также "Сегодня" показали в одном видео забавные ляпы журналистов.

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