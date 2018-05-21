Украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире

Забавное видео появилось в Facebook и набирает популярности

Ведущая ошиблась. Фото: кадр из видео

Николаевская телеведущая в эфире "35-го телеканала" допустила ошибку, прочитав новость с суфлера без пауз. Видео с казусом опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Александр Волков.

"Грязный и вонючий министр инфраструктуры Владимир Омелян во время рабочего визита в Николаев раскритиковал состояние николаевского ж/д вокзала", – прочитала ведущая.

Пользователи сети пестрят в комментариях: "Это же надо, сам грязный и вонючий, а вокзалы критикует", "Оговорочка шикарная", "Согласен. Это просто прекрасно", "Она что-то знает", "Казнить нельзя помиловать!", "Если "влез" в экран, будь добр, следи за своей речью".

Напомним, монгольская ведущая "шустрым язычком" взорвала сеть. Ведущая новостей Монгольского национального телевидения Д. Одзаяа покорила сеть умением читать скороговорки в эфире и при этом выглядеть на все сто.

Также мы сообщали, что забавные ляпы журналистов собрали в одном видео. В ролике блогер собрал много десятков эпизодов нештатных ситуаций в прямом эфире: бой приглашенных в телевизионную студию гостей, пьяная ведущая новостей, корреспонденты-нахалы и забавные люди в кадре.