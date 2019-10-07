Украинские молодожены на лимузине застряли в болоте: курьезное видео

Забавный инцидент произошел на улице Гарибальди в Харькове

В Харькове лимузин застрял в грязи посреди футбольного поля Фото: Pixabay

В спальном районе Харькова свадебный лимузин застрял в грязи посреди футбольного поля. Видео инцидента под названием "Свадьба на Гарибальди не задалась с самого утра" опубликовало сообщество "Харьков 1654" в Facebook.

Инцидент произошел на улице Гарибальди, которая расположена на окраине самого большого спального района города – Салтовки. Автомобиль пришлось выталкивать пятерым мужчинам.

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"Фату под колеса нужно было подложить", "Будет что вспомнить. А дождь на свадьбу и в дорогу – это хорошо", "Может, просто не нужны были понты?", "Совета, любви, мозга", "А где такой машинке развернуться как не на футбольном поле", "Во всем виноват водила, нужно анализировать маршрут и сопоставлять его с габаритами машины. Молодым – долгие годы, и чтобы не буксували по жизни", "Красиво жить не запретишь", "Харьковские понты не прокатили", – пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее "Сегодня" писали, как 49-летний Крис Мэллон из шотландской области Западный Лотиан забыл о свадьбе со своей возлюбленной после церемонии. Кроме этого, мы рассказывали, как потенциальный жених испугался свадьбы и попал на видео.

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