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Украинские полярники нашли в Антарктиде "след" неизвестной птицы

Найденные образцы планируют доставить в Украину во время возвращения экспедиции

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:09

Ледниковая пещера в Антарктиде
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые сейчас находятся на станции "Академик Вернадский", в недавно открытой ледниковой пещере нашли перо неизвестной птицы. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр на официальной странице в Facebook.

Смотрите видео: наши ученые сделали важное открытие в Антарктиде

"На глубине около 20 метров от поверхности, в одной из ледовых глыб полярники нашли перо птицы. Оно имеет достаточно широкое опахало – то есть точно принадлежит не пингвину. Чье же это перо и сколько ему лет, исследователям еще предстоит выяснить. Образцы планируют доставить в Украину во время возвращения экспедиции", – сообщают участники двадцать четвертой УАЭ.

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Ранее "Сегодня" писали, что украинские полярники обнаружили в Антарктиде "потерянную" ледниковую пещеру. Эта Эта находка изрядно удивила ученых: оказалось, что пещера на самом деле втрое больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов – около 200 метров, они расположены в три этажа. Кроме этого, мы опубликовали захватывающие фото Антарктиды.

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Источник: Сегодня
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