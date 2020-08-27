Украинское приложение Reface меняет лица людей: сейчас в тренде пародии на Илона Маска, фото

Смотрите также на "перевоплощения" Мэттью Перри, Кейт Уинслет, Эмилии Кларк и Джони Деппа

Украинское развлекательное приложение Reface, которое позволяет менять лица на видео с сохранением мимики, в американском AppStore обошло TikTok и Netflix и стало самым популярным. Об этом сообщил один из авторов приложения Олесь Петрив в своем Facebook.

Reface удалось обойти TikTok, Netflix, Hulu и другие приложения в категории "Развлечения", а в общем рейтинге проект занял второе место, опередив YouTube, Gmail, Instagram и Facebook Messenger.

Сегодня.Lifestyle решили проверить, как пользователи сети экспериментируют в Reface. Смотрите "перевоплощения" Мэттью Перри, Кейт Уинслет, Джеки Чана, Эмилии Кларк и Джони Деппа.

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INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Но превзошел всех, конечно, американский изобретатель и миллиардер Илон Маск. Вот, как видят его пользователи Reface:

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

К слову, стартап Reface был основан в 2011-м году. Приложение вышло в начале 2020 года. За первый месяц его скачали 100 тысяч раз.

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