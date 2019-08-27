"Укрпочта" выпустила серию невероятно красивых марок: фото

На новых экземплярах изображены образцы вышивки Черкасской, Волынской, Черновицкой и Черниговской областей

"Укрпочта" выпустила марки ко Дню Независимости Фото: Depositphotos

В Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" представили четыре новых марки из серии "Украинская вышивка – код нации", на которых изображены образцы вышивки Черкасской, Волынской, Черновицкой и Черниговской областей. Презентация была приурочена ко Дню Независимости Украины, сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Укрпочта" выпустила марки ко Дню Независимости Фото: Укрпочта "Укрпочта" выпустила марки ко Дню Независимости Фото: Укрпочта "Укрпочта" выпустила марки ко Дню Независимости Фото: Укрпочта "Укрпочта" выпустила марки ко Дню Независимости Фото: Укрпочта "Укрпочта" выпустила марки ко Дню Независимости Фото: Укрпочта "Укрпочта" выпустила марки ко Дню Независимости Фото: Укрпочта "Укрпочта" выпустила марки ко Дню Независимости Фото: Укрпочта 1/7

"Украинские вышиванки известны на весь мир – их надевают звезды Голливуда, известные певицы. Тематика украинской вышивки стала также сюжетами коллекций мировых Домов моды", – отметил первый заместитель генерального директора "Укрпочты" Александр Перцовский.

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К слову, первую часть этой серии "Укрпочта" выпустила еще в 2018 году. Тогда на марках изобразили образцы вышивки Винницкой, Киевской, Львовской и Полтавской областей. Тираж каждого экземпляра из серии "Украинская вышивка – код нации" составляют 140 тысяч единиц.

За годы независимости "Укрпочта" выпустила 1777 марок и блоков, которые рассказывают об истории, культуре, архитектуре и природных достопримечательностях, выдающихся личностях, современности, спортивных достижениях.

Ранее "Сегодня" писали, сколько можно заработать на советских марках-раритетах. Кроме того, на станции метро "Почтовая площадь" открылась выставка уникальных марок.

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