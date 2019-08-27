Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Укрпочта" выпустила серию невероятно красивых марок: фото

На новых экземплярах изображены образцы вышивки Черкасской, Волынской, Черновицкой и Черниговской областей

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:34
"Укрпочта" выпустила марки ко Дню Независимости
"Укрпочта" выпустила марки ко Дню Независимости
Фото: Depositphotos

В Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" представили четыре новых марки из серии "Украинская вышивка – код нации", на которых изображены образцы вышивки Черкасской, Волынской, Черновицкой и Черниговской областей. Презентация была приурочена ко Дню Независимости Украины, сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Укрпочта" выпустила марки ко Дню Независимости
Фото: Укрпочта
"Укрпочта" выпустила марки ко Дню Независимости
Фото: Укрпочта
"Укрпочта" выпустила марки ко Дню Независимости
Фото: Укрпочта
"Укрпочта" выпустила марки ко Дню Независимости
Фото: Укрпочта
"Укрпочта" выпустила марки ко Дню Независимости
Фото: Укрпочта
"Укрпочта" выпустила марки ко Дню Независимости
Фото: Укрпочта
"Укрпочта" выпустила марки ко Дню Независимости
Фото: Укрпочта
1/7

"Украинские вышиванки известны на весь мир – их надевают звезды Голливуда, известные певицы. Тематика украинской вышивки стала также сюжетами коллекций мировых Домов моды", – отметил первый заместитель генерального директора "Укрпочты" Александр Перцовский.

Смотрите видео: сколько можно заработать на советских раритетах

К слову, первую часть этой серии "Укрпочта" выпустила еще в 2018 году. Тогда на марках изобразили образцы вышивки Винницкой, Киевской, Львовской и Полтавской областей. Тираж каждого экземпляра из серии "Украинская вышивка – код нации" составляют 140 тысяч единиц.

За годы независимости "Укрпочта" выпустила 1777 марок и блоков, которые рассказывают об истории, культуре, архитектуре и природных достопримечательностях, выдающихся личностях, современности, спортивных достижениях.

Ранее "Сегодня" писали, сколько можно заработать на советских марках-раритетах. Кроме того, на станции метро "Почтовая площадь" открылась выставка уникальных марок.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В честь саммита США и КНДР вышли сувенирные монеты и марки На станции метро "Почтовая площадь" открылась выставка уникальных марок
фото видео Укрпочта марки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Секреты красоты скандинавских девушек
Секреты красоты скандинавских девушек
Огуречная диета для похудения: основные принципы и меню
Огуречная диета для похудения: основные принципы и меню
Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
Новые тренды в маникюре и педикюре: идеи летнего дизайна (фото)
Новые тренды в маникюре и педикюре: идеи летнего дизайна (фото)

Популярные статьи

Сегодня, 08:42Fun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

Вчера, 07:56Fun

26 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 01:07Шоу-бизнес

"Просто бомба": MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками"

25 августаШоу-бизнес

"Марш домой!": Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

25 августаШоу-бизнес

Это официально: стало известно, кого сыграет Кит Харингтон в новом фильме Marvel

25 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": полный список звездных участников

25 августаТехно

За полцены: Nokia захватят сети 5G дешевыми смартфонами

25 августаТехно

Как получить бесплатно платные приложения: ТОП-3 способа

25 августаПсихология

Гороскоп на неделю 25-31 августа для всех знаков зодиака

25 августаFun

25 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

25 августаШоу-бизнес

Знаменитый российский актер попал в реанимацию после употребления алкоголя

24 августаАфиша

Алан Бадоев о Шествии Достоинства: "Это был вызов для всей моей команды"

24 августаШоу-бизнес

Звезда "Игры престолов" присоединится к киновселенной Marvel

24 августаFood

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

24 августаШоу-бизнес

Тина Кароль спела гимн Украины на крыше в центре Киева – видео

Новости партнеров

Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Помидоры на зиму с листьями дуба
Помидоры на зиму с листьями дуба
Этот чудо-раствор убережет огурцы и помидоры от болезней
Этот чудо-раствор убережет огурцы и помидоры от болезней
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
5 причесок, которые тебя старят
5 причесок, которые тебя старят