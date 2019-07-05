Уловку видят только избранные: оптическая иллюзия поставила сеть в тупик

Если вы видите на этом снимке пляж и звезды – вы художник, но это не картина, утверждает автор поста

Фото ночного пляжа оказалось оптической иллюзией Фото: Pixabay

Пользователь Twitter с ником Nayem на своей странице разместил фотографию, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, на самом деле – это оптическая иллюзия. Снимок озадачил многих пользователей сети, позже его также разместили на платформе Reddit.

Скриншот: reddit.com/r/confusing_perspective

Под снимком Nayem написал, что, если вы видите пляж, небо над океаном, камни и звезды, вы художник, но это не картина. Также пользователь объяснил, что это нижняя часть гаражных ворот, требующих ремонта. Однако большинство юзеров отметили, что продолжили видеть ночной пляж даже после того, как узнали, что на самом деле изображено на фото. Уловку сразу заметили только самые внимательные подписчики Nayem.

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Один из пользователей сети объяснил, что это свойство мозга – видеть то, что "сказано" видеть. Поскольку под картинкой сообщается, что это пляж, мозг идентифицирует рисунок именно так. Когда "секрет" раскрывается, то мозг не сразу изменяет видение.

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