Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Уловку видят только избранные: оптическая иллюзия поставила сеть в тупик

Если вы видите на этом снимке пляж и звезды – вы художник, но это не картина, утверждает автор поста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:26
Фото ночного пляжа оказалось оптической иллюзией
Фото ночного пляжа оказалось оптической иллюзией
Фото: Pixabay

Пользователь Twitter с ником Nayem на своей странице разместил фотографию, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, на самом деле – это оптическая иллюзия. Снимок озадачил многих пользователей сети, позже его также разместили на платформе Reddit.

Скриншот: reddit.com/r/confusing_perspective

Под снимком Nayem написал, что, если вы видите пляж, небо над океаном, камни и звезды, вы художник, но это не картина. Также пользователь объяснил, что это нижняя часть гаражных ворот, требующих ремонта. Однако большинство юзеров отметили, что продолжили видеть ночной пляж даже после того, как узнали, что на самом деле изображено на фото. Уловку сразу заметили только самые внимательные подписчики Nayem.

Смотрите видео: забавная подборка фокусников из разных уголков мира

Один из пользователей сети объяснил, что это свойство мозга – видеть то, что "сказано" видеть. Поскольку под картинкой сообщается, что это пляж, мозг идентифицирует рисунок именно так. Когда "секрет" раскрывается, то мозг не сразу изменяет видение.

Ранее "Сегодня" писали, как отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик. Кроме этого, мы рассказывали, как ноги девушки на фото оказались оптической иллюзией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Оптическая иллюзия: в сети спорят из-за цвета кед на фото Оптическая иллюзия со струей воды поставила сеть в тупик Оптическая иллюзия с индейкой озадачила сеть: интересное видео Учительница прославилась из-за оптической иллюзии
фото видео курьез пейзаж иллюзия
Реклама

Новости партнеров

Больные раком мозга рассказали о первых симптомах заболевания
Больные раком мозга рассказали о первых симптомах заболевания
Сколько Бари Алибасов «заработал» на вранье с «Кротом»
Сколько Бари Алибасов «заработал» на вранье с «Кротом»
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Горбачева: «Это было сложно – сказать папе, как я его не любила»
Горбачева: «Это было сложно – сказать папе, как я его не любила»

Популярные статьи

Вчера, 19:46Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 12:13Психология

Что означает день недели вашего рождения: особенности характера

Вчера, 10:01Food

Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

Вчера, 09:00Food

Рецепт самого вкусного абрикосового пирога на кефире

Вчера, 07:49Fun

Мужчина из-за врачебной ошибки "ожил" на собственных похоронах

3 июляТехно

Не работает Facebook и Instagram: причины крупного сбоя в соцсетях

3 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

3 июляШоу-бизнес

Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

3 июляСтиль

Елена Зеленская примерила роскошную синюю вышиванку в Торонто: фото

3 июляFun

Королева выпускного на асфальте с выбоинами: в сети появилось смешное видео

3 июляШоу-бизнес

В легкой блузе и брюках: новый выход Елены Зеленской в Канаде

3 июляFun

Невероятно: полное солнечное затмение показали на видео из самолета

3 июляПсихология

Гороскоп на 3 июля: все знаки зодиака

2 июляEvents

Солнечное затмение и новолуние 2 июля 2019: что нельзя делать в этот день

2 июляТехно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

2 июляШоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

Новости партнеров

Самый полезный овощ для людей старше 40 лет
Самый полезный овощ для людей старше 40 лет
«Внезапно беременна!» Мария Шукшина показала огромный живот
«Внезапно беременна!» Мария Шукшина показала огромный живот
Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей
Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей
Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Пять симптомов, которые укажут на рак поджелудочной железы
Пять симптомов, которые укажут на рак поджелудочной железы
Галина Польских откровенно о трагедии с внуком
Галина Польских откровенно о трагедии с внуком
Таисия Повалий изменилась до неузнаваемости
Таисия Повалий изменилась до неузнаваемости
12 дизайнерских находок для обустройства кухни
12 дизайнерских находок для обустройства кухни
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь