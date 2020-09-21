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Умер "длиннокот" – при жизни он прославился и стал мемом. Фото

Сегодня, 12:49

18-летний кот Нобико страдал от сердечной недостаточности, утверждает его хозяйка

Умер 18-летний кот Нобико, известный по мемам "длиннокот" (Longcat). Этой печальной новостью поделилась его хозяйка на странице в Twitter.

По словам женщины, питомец страдал от сердечной недостаточности. Ему стало плохо утром накануне. Пушистика сразу отвезли к ветеринару, но спасти кота, к сожалению, не удалось.

Нобико прославился в 2006 году. Пользователи соцсетей восхищались фотографиями 65-сантиметрового кота. Он быстро стал героем многочисленных мемов. Многие из них вы, наверняка, уже видели ранее.

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Новость о смерти Нобико очень расстроила пользователей Сети. Они приносят соболезнования хозяйке и вспоминают лучшие мемы с ним.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали об американце, который опубликовал на Reddit фотографию пожара в своем дома. На снимке запечатлен сосед этого мужчины, который успел вытащить из огня пса, но не знал о кошке. Несчастному животному пришлось самостоятельно искать выход из сложившейся ситуации. Кажется, это лучшая иллюстрация 2020 года!

Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу

Кроме этого, мы писали о коте, который научился улыбаться и благодаря этому прославился в интернете.

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Источники: Сегодня , twitter.com/Alcoholikaust
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