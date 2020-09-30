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Умер "кричащий плачущий кот". Он прославился как символ грусти и стал мемом (фото)

Сегодня, 13:09

По словам женщины, кошка болела раком

Умерла кошка по кличке Инки – она прославилась как мем "кричащий плачущий кот". Пользователи сети активно использовали ее фотографии, чтобы обозначить крайнюю степень грусти. О смерти Инки в Twitter написала ее хозяйка.

По словам женщины, кошка болела раком. В последнее время состояние питомца значительно ухудшилось, поэтому его решили усыпить.

"Я чувствую облегчение, потому что Инки больше не страдает, не голодает и не чувствует слабость, – рассказывает хозяйка. – Но я опустошена. Она была рядом со мной на протяжении последних 11 лет – и это самые тяжелые годы в моей жизни".

Скриншот: twitter.com/thejoannagraham

"Она была спокойна и расслаблена. Я и моя мама – два самых близких человека для Инки. Мы до конца были рядом с ней", – добавила хозяйка кошки.

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К слову, мем "кричащий плачущий кот" появился в 2015 году. Вскоре после публикации оригинала фотографии появилась версия, на которой животному подкорректировали глаза. На ставшей мемом картинке кошка выглядит так, будто она плачет. Хозяйка питомца рассказала о том, что ее Инки – это знаменитый кот из мема, в мае 2020 года.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle сообщали о смерти 18-летней кошки Нобико, известной по мемам "длиннокот" (Longcat).

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Кроме этого, мы писали о коте, который научился улыбаться и благодаря этому прославился в интернете.

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Источники: Сегодня , twitter.com/watery_day
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