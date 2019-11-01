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Умер самый популярный енот Instagram

У животного есть очень популярный профиль в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:43

Умер самый популярный в мире енот по кличке Пампкин. Об этом сообщила хозяйка животного Лора Янг, которая в 2014 году нашла его на улице.

Женщина утверждает, что Пампкин была настоящим членом семьи, умела рассмешить и поддержать в трудную минуту и очень любила фотографироваться. "Ее смерть стала для нас настоящим шоком, мы все еще пытаемся с этим смириться", – написала Янг.

INSTAGRAM

Смотрите видео: в США еноты сбежались на звук флейты

Пять лет назад Пампкин получила профиль в Instagram, который со временем стал очень популярным. Кроме публикаций снимков милого животного, с помощью аккаунта проводили различные благотворительные кампании.

"В течение последних пяти лет эта маленькая девочка всегда была у меня – мы прошли сквозь счастье и слезы. Мне нравится думать, что она помогла мне подготовиться к материнству. Пампкин слизывала слезы с моего лица, и это заставляло меня смеяться. Так бывало много раз", – признается Янг.

INSTAGRAM

Женщина заявила, что продолжит вести профиль, чтобы почтить память животного.

Напомним, Эмили Роджерс из района Ститтсвиля в канадской Оттаве пожаловалась на "пьяных енотов", которые валяются у нее на участке и пугают своим поведением. Кроме этого, пользователь Facebook по имени Пол Бирваген опубликовал курьезный ролик, на котором запечатлен побег пары енотов с крыши горящего склада в американском городе Саут-Бенде, штат Индиана.

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Источник: Сегодня
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