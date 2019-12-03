Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умерла одна из самых знаменитых кошек в интернете: фото

У животного был свой сайт, шоу, о нем писали статьи и книги

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:20
Лил Баб Фото: instagram.com/iamlilbub
Лил Баб
Фото: instagram.com/iamlilbub

Умерла одна из самых популярных кошек в интернете по кличке Лил Баб. Животное с необычной внешностью страдало от болезни, разрушающей кости. Об этом сообщил хозяин питомца Майк Бридавский в Instagram.

"Утром в воскресенье, 1 декабря 2019 года, мы лишились самой чистой, самой доброй и самой магической жизненной силы на нашей планете", – написал парень, отметив, что питомец тихо умер во сне.

Скриншот: instagram.com/iamlilbub

К слову, кошку нашли на улице в 2011 году. Вскоре она прославилась в интернете. У Лил Баб появился свой сайт, шоу, о ней писали статьи и книги. На страничку пушистика в Instagram подписано 2,4 миллиона пользователей.

Смотрите видео о том, как коты приносят в жизнь счастье:

"Она научила меня всему, что я знаю о настоящей любви. Познакомила меня с женой Стейси. Именно благодаря ей у нас есть прекрасные дети – Роско и Лула", – написал в соцсети Майк Бридавский.

INSTAGRAM

Благодаря Лил Баб создан первый национальный фонд домашних животных с особыми потребностями. Кошка помогла собрать более 700 тысяч долларов благотворительных взносов.

INSTAGRAM

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Германии нашли кошку с редким заболеванием, из-за которого она поменяла окрас. Хозяйка питомца сначала заметила белое пятнышко на мехе животного, а уже через год кошка стала практически полностью белой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарунди Домашняя кошка воспитывает детеныша пантеры в Полтавской области: видео Россиянка хотела увеличить губы своей кошке и устроила драку в салоне В Виннице суд вынес мужчине приговор за убийство кошки
фото видео животные смерть кошка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

ТОП-5 коротких стрижек с гарантированным эффектом омоложения
ТОП-5 коротких стрижек с гарантированным эффектом омоложения
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Полякову возмутил поступок Данилко на «Х-факторе» (фото, видео)
Полякову возмутил поступок Данилко на «Х-факторе» (фото, видео)
«Нужно жить»: семью Заворотнюк поддержит жена Пескова
«Нужно жить»: семью Заворотнюк поддержит жена Пескова
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 19:41Events

Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака: как можно решить проблему

Вчера, 16:12Fun

Сын случайно отправил матери свои интимные фото

Вчера, 12:45Fun

Похудевшая на 32 килограмма женщина рассказала, как сбросила вес: фото

Вчера, 12:12Шоу-бизнес

"Ты для меня всегда певица года, века, жизни": Потап трогательно поздравил Настю Каменских с победой

Вчера, 11:57Travel

Розовый понедельник: Wizz Air распродает авиабилеты от 8 евро

Вчера, 11:01Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Вчера, 09:08Wellness

Как вылечить ангину у взрослого: лучшие таблетки и народные средства

Вчера, 08:36Events

Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине

Вчера, 08:10Техно

Эксперты определили смартфоны с лучшей фотокамерой в 2019 году

1 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 1-7 декабря: все знаки зодиака

1 декабряШоу-бизнес

Нежность и трепет: в сети обсуждают выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019

1 декабряEvents

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

1 декабряFun

Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарунди

1 декабряШоу-бизнес

Лилия Подкопаева призналась, какое имя дала новорожденной дочери

1 декабряТехно

ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года

1 декабряШоу-бизнес

М1 Music Awards. П'ять: список победителей

Новости партнеров

Каменських прийшла без білизни на церемонію M1 Music Awards-2019
Каменських прийшла без білизни на церемонію M1 Music Awards-2019
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Лопырева поразила россиян известием о скорой свадьбе
Лопырева поразила россиян известием о скорой свадьбе