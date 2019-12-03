Умерла одна из самых знаменитых кошек в интернете: фото

У животного был свой сайт, шоу, о нем писали статьи и книги

Лил Баб Фото: instagram.com/iamlilbub

Умерла одна из самых популярных кошек в интернете по кличке Лил Баб. Животное с необычной внешностью страдало от болезни, разрушающей кости. Об этом сообщил хозяин питомца Майк Бридавский в Instagram.

"Утром в воскресенье, 1 декабря 2019 года, мы лишились самой чистой, самой доброй и самой магической жизненной силы на нашей планете", – написал парень, отметив, что питомец тихо умер во сне.

Скриншот: instagram.com/iamlilbub

К слову, кошку нашли на улице в 2011 году. Вскоре она прославилась в интернете. У Лил Баб появился свой сайт, шоу, о ней писали статьи и книги. На страничку пушистика в Instagram подписано 2,4 миллиона пользователей.

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"Она научила меня всему, что я знаю о настоящей любви. Познакомила меня с женой Стейси. Именно благодаря ей у нас есть прекрасные дети – Роско и Лула", – написал в соцсети Майк Бридавский.

INSTAGRAM

Благодаря Лил Баб создан первый национальный фонд домашних животных с особыми потребностями. Кошка помогла собрать более 700 тысяч долларов благотворительных взносов.

INSTAGRAM

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Германии нашли кошку с редким заболеванием, из-за которого она поменяла окрас. Хозяйка питомца сначала заметила белое пятнышко на мехе животного, а уже через год кошка стала практически полностью белой.

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