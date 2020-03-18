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Умерла первая пораженная коронавирусом собака: подробности

Хозяйка животного заявила, что не хочет выяснять причину путем вскрытия

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:33

Пораженная коронавирусом собака породы померанский шпиц умерла в Гонконге (Китай). Ранее "Сегодня" сообщали, что домашнего любимца 60-летней пациентки Ивонн Чоу Хау Йи, зараженной COVID-19, поместили на карантин после того, как тест на коронавирус выявил в организме животного инфекцию. Однако симптомов заболевания у него не было. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Журналисты предполагают, что это фото хозяйки с ее собакой
Фото: dimsumdaily.hk

17-летний пес породы померанский шпиц отсидел на карантине положенное время, после чего ветеринары объявили его здоровым и отправили домой. Как сообщает издание, последние два теста на коронавирус, которые проводили 12 и 13 марта, были негативными. Однако 16 марта собаки не стало.

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"Департамент узнал от владельца собаки, что питомец умер 16 марта. Хозяйка сказала, что не хочет выяснять причину путем вскрытия", – указывается в сообщении.

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ВОЗ заявила, что изучает первый случай вируса у животного. Предполагается, что его заразила хозяйка.

Коронавирус – возбудитель заболевания, которое передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека или животного. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухане.

Напомним, какие меры приняла Украина и другие страны мира из-за коронавируса. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о враче по имени Абду Шаркави из канадского города Торонто, который сделал "самое важное заявление о коронавирусе".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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