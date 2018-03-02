Умерший при пожаре кот "воскрес" на руках у спасателя: невероятное видео

Сегодня, 07:06

Животное сначала не подавало никаких признаков жизни

Кот ожил после пожара. Фото:
Кот ожил после пожара. Фото:

В Волгограде при тушении дома пожарные спасли отравившегося угарным газом кота. Один из спасателей вынес уже почти бездыханное тело домашнего питомца на улицу. После непрямого массажа сердца и глотка кислорода кот на радость взволнованной хозяйке "воскрес".


"Я отвела ребенка в садик, и тут мне позвонил отец, – вспоминает хозяйка кота и квартиры на четвертом этаже Елена. – В трубку он прокричал: "Пожар!" Мы примчались домой и увидели, что черный дым валит с первого этажа. Сразу стало страшно за своих котов. Одного в итоге нашли и еле-еле откачали спасатели. А беременную кошку так мы пока и не видели".

Спасали пожарные кота так же, как спасают людей. Вынесший на улицу питомца спасатель сначала теребил его в руках, потом начал делать непрямой массаж сердца. Животное при этом не подавало никаких признаков жизни. Одновременно второй спасатель поднес к мордочке кота баллон с кислородом. Пара глотков – и кот издал свое первое, но слабое "мяу".

Сайт "Сегодня ранее сообщал, что самый популярный в мире кот попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Кроме того мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook Владислав Онежский. На записи видно, как рыжий кот подкрадывается сзади к ничего не подозревающему медвежонку. Когда последний развернулся и увидел кота, он метнулся на ближайшее дерево. Кот попытался забраться следом за ним, но не смог.

Напомним также, в сети позавидовали качающемуся с помощью толстого кота спортсмену
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v1.ru

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