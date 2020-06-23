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Уникальная находка: возле Стоунхенджа ученые обнаружили подземные ходы, фото

Сегодня, 11:07

Исследователи были поражены масштабом этого сооружения

Археологи из Университета Брэдфорда (Великобритания) объявили об открытии большого памятника эпохи неолита около поселения Даррингтон-Уоллс, расположенного в трех километрах от знаменитого Стоунхенджа. Новая находка ученых – это таинственные подземные ходы, круг крупных шахт шириной в два километра, диаметром более 10 метров и глубиной в пять метров. Об этом пишет газета The Guardian.

В исследовании находки археологов принимали участие сотрудники нескольких университетов. Все они сходятся во мнении, что речь идет о самом большом доисторическом памятнике, который когда-либо находили в Великобритании. Ученые предполагают, что загадочный круг из шахт мог служить границей "священной области" области вокруг самого Стоунхенджа.

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Открытие шахт предоставляет первые доказательства того, что раннее население Британии, в основном фермерские общины, обладало инженерными навыками: построение чего-либо такого размера возможно только путем просчитывания множества этапов строительства.

"Главные исследователи Стоунхенджа были поражены масштабом сооружения и тем фактом, что до сих пор оно не было найдено, хотя находилось так близко к Стоунхенджу. Размер шахт и контура, окружающего стены Даррингтона, уникален", – заявил один из ведущих авторов исследования профессор Винсент Гаффни.

Смотрите видео: в Стоунхендж съехались тысячи людей

Стоунхендж – мегалитическое святилище в форме кольцевых и подковообразных конструкций, датируемых 2440-2100 годами до нашей эры.

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Напомним, ранее ученые Университетского колледжа Лондона изучили карьер, в котором добывались голубые камни для строительства Стоунхенджа.

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