Уникальные фото: показали самых редких в мире горилл

В дикой природе живет всего около 300 представителей этого вида

Впервые за много лет в горах на юге Нигерии экологам удалось сделать несколько фотографий речных горилл с детенышами. Эти животные находятся на грани исчезновения. Об этом сообщается на странице в Twitter организации The WCS.

По данным Международного союза охраны природы, в дикой природе живут всего около 300 особей речных горилл, они находится на грани исчезновения.

Однако зоозащитники из организации WCS Nigeria заявляют, что попавшая на фото группа горилл вселяет надежду на то, что животные размножаются.

"Хотя охотники в регионе больше не могут преследовать горилл, угроза охоты остается, и мы должны продолжать повышать эффективность наших усилий по защите вида", – рассказывает Инаойом Имонг, директор проекта WCS Nigeria Cross River Gorilla Landscape.

К слову, речные гориллы отличаются от других видов более длинными руками, светлыми волосами и головой относительно небольшого размера. Эти приматы живут в некоторых горных районах Нигерии и соседнего Камеруна.

Смотрите видео: в Шотландии обнаружили лесного кота-гиганта

Напомним, ранее тематический парк в Тампа-Бэй опубликовал на своей страничке в сети видео, которое быстро стало вирусным. На записи показано, как горилла играет со своим тренером Рэйчел Хэйл.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться