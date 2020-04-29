Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Униженная в школе девушка выросла и доказала, что она лучше всех: фото

Долгое время девушка не могла избавиться от комплексов по поводу своей внешности

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:57

36-летняя Диана Фрик из австралийского Мельбурна с самого детства была жертвой буллинга из-за лишнего веса. Даже будучи в зрелом возрасте, она не могла избавиться от комплексов по поводу своей внешности – прыщей на лице, кудрявых волос и немодной одежды. Но однажды девушка ответила всем, кто раньше доводил ее до слез.

Фрик полностью изменила свою жизнь: похудела и сейчас участвует в престижных соревнованиях по бодибилдингу. Хоть у девушки никогда не было реальных проблем с лишним весом, ей пришлось полностью менять свои пищевые привычки – отказаться от вредной пищи и алкоголя.

Читайте также:
Модель облили кислотой, но она выжила и стала красоткой: свежие фото

С начала новой жизни Диана сбросила восемь килограммов, похудев на три размера. Но самое главное – какое влияние эти изменения оказали на ее психологическое здоровье.

Диана Фрик
Фото: twitter.com/crmusicdh
Диана Фрик
Фото: twitter.com/crmusicdh
Диана Фрик
Фото: twitter.com/crmusicdh
1/3

"Я никогда не думала, что когда-нибудь смогу гордиться своим телом. Уже даже смирилась, что мне всегда придется носить одежду, которая будет скрывать мои недостатки", – отметила Диана в комментарии изданию News.com.

Смотрите видео: история королевы красоты из Николаева

В прошлом году на одном из мероприятий Австралийской международной ассоциации бодибилдинга Фрик была коронована как абсолютная чемпионка по бикини.

Напомним, ранее мы рассказывали о подобной истории: Илья Циков из Великобритании в детстве терпел нападки от сверстников из-за своей худобы и бедности, но это не помешало ему вырасти спортивным красавцем. Кроме этого, мы писали о 45-летнем британце, который обрел "новое" тело всего за три месяца.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Девушка показала на фото разноцветные от природы ресницы Не узнать: Кончита Вурст с абсолютно новой внешностью показала фото в одной маске Модель разделась в ванной ради спасения обитателей океанариумов: фото Психологическая ловушка: почему нельзя судить о характере мужчины по его внешности
красота фото внешность мотивация буллинг
Реклама

Новости партнеров

Дан Балан та Тіна Кароль вже живуть разом?
Дан Балан та Тіна Кароль вже живуть разом?
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год

Популярные статьи

Сегодня, 11:23Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Сегодня, 10:00Food

Как правильно варить уху на костре: полезные советы и рецепт

Сегодня, 07:05Fun

Получают по 1700 долларов: на фото показали юных фавориток Ким Чен Ына

Вчера, 19:39Fun

Когда Вальпургиева ночь в 2020 году: дата, приметы

Вчера, 19:36Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 18:15Food

Как приготовить сочный шашлык из свинины

Вчера, 17:40Food

Как испечь классические синнабоны со сливочным кремом

Вчера, 16:10Шоу-бизнес

"Иная близость": Тина Кароль в годовщину смерти поделилась снимком мужа

Вчера, 12:22Fun

Радоница-2020: что ни в коем случае нельзя делать 28 апреля

Вчера, 12:17Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 10:20Fun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

Вчера, 08:50Fun

Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видео

27 апреляTravel

Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов

27 апреляШоу-бизнес

"Я схожу с ума": Тина Кароль эмоционально прокомментировала пятую победу в Голосі країни

27 апреляFood

Как правильно варить яйца: разные способы

26 апреляFood

Как приготовить кордон блю по классическому рецепту

Новости партнеров

Андрей Данилко рассказал о романе с «мамой» Сердючки
Андрей Данилко рассказал о романе с «мамой» Сердючки
Чем полезна хурма и можно ли давать ее детям
Чем полезна хурма и можно ли давать ее детям
Вчені назвали найефективніші заходи запобігання зараженню Covid
Вчені назвали найефективніші заходи запобігання зараженню Covid
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Дочь Поляковой шокировала фото для Vogue
Дочь Поляковой шокировала фото для Vogue
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Картофель в банке, как на маминой кухне — шикарный рецепт
Картофель в банке, как на маминой кухне — шикарный рецепт
Закусочний кекс, який з'їдять блискавично швидко
Закусочний кекс, який з'їдять блискавично швидко