Униженная в школе девушка выросла и доказала, что она лучше всех: фото

Долгое время девушка не могла избавиться от комплексов по поводу своей внешности

36-летняя Диана Фрик из австралийского Мельбурна с самого детства была жертвой буллинга из-за лишнего веса. Даже будучи в зрелом возрасте, она не могла избавиться от комплексов по поводу своей внешности – прыщей на лице, кудрявых волос и немодной одежды. Но однажды девушка ответила всем, кто раньше доводил ее до слез.

Фрик полностью изменила свою жизнь: похудела и сейчас участвует в престижных соревнованиях по бодибилдингу. Хоть у девушки никогда не было реальных проблем с лишним весом, ей пришлось полностью менять свои пищевые привычки – отказаться от вредной пищи и алкоголя.

С начала новой жизни Диана сбросила восемь килограммов, похудев на три размера. Но самое главное – какое влияние эти изменения оказали на ее психологическое здоровье.

Диана Фрик Фото: twitter.com/crmusicdh Диана Фрик Фото: twitter.com/crmusicdh Диана Фрик Фото: twitter.com/crmusicdh 1/3

"Я никогда не думала, что когда-нибудь смогу гордиться своим телом. Уже даже смирилась, что мне всегда придется носить одежду, которая будет скрывать мои недостатки", – отметила Диана в комментарии изданию News.com.

Смотрите видео: история королевы красоты из Николаева

В прошлом году на одном из мероприятий Австралийской международной ассоциации бодибилдинга Фрик была коронована как абсолютная чемпионка по бикини.

Напомним, ранее мы рассказывали о подобной истории: Илья Циков из Великобритании в детстве терпел нападки от сверстников из-за своей худобы и бедности, но это не помешало ему вырасти спортивным красавцем. Кроме этого, мы писали о 45-летнем британце, который обрел "новое" тело всего за три месяца.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться